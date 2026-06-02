Les Diables Rouges affrontent la Croatie en match amical : première impression mitigée

Compte rendu du match amical Belgique-Croatie, les Diables Rouges testent une nouvelle défense à trois, avec un arrêt spectaculaire de Courtois et les débuts prometteurs de Nathan Ngoy.

Les Diables Rouges affrontaient la Croatie ce mardi soir dans le premier de leurs deux matchs préparatoires pour la Coupe du Monde 2026. La rencontre, disputée au Stade Roi Baudouin, a offert un spectacle équilibré et riche en enseignements pour le sélectionneur Domenico Tedesco.

Dès les premières minutes, les Belges ont montré une intention offensive claire, avec Jérémy Doku semant la panique sur son aile droite. Mais c'est surtout la prestation défensive qui a retenu l'attention. Thibaut Courtois, impérial dans ses buts, a réalisé un arrêt incroyable sur une frappe puissante de Luka Modric, déclenchant les acclamations du public et une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux.

Les fans belges, bien que partagés, ont salué la réactivité de leur gardien, tandis que certains s'interrogeaient sur la solidité d'une défense à trois, alignée pour la première fois dans ce schéma tactique. Le système expérimental en 3-5-2 a vu Nathan Ngoy, défenseur central prometteur, effectuer ses débuts aux côtés d'Amadou Onana et Arthur Theate.

Le jeune joueur, qui disputait son troisième match sous le maillot des Diables Rouges après les rencontres de mars contre les États-Unis et le Mexique, a été l'un des grands artisans du bon équilibre belge. Son placement judicieux et sa sérénité balle au pied ont impressionné les observateurs, d'autant qu'il a été préféré à des joueurs plus expérimentés comme Brandon Mechele ou Koni De Winter pour remplacer Zeno Debast, blessé.

Sur les flancs, Alexis Salemaekers et Maxim De Cuyper ont parcouru les couloirs avec abnégation, tandis que le milieu de terrain, composé du capitaine Youri Tielemans, Kevin De Bruyne et Nicolas Raskin, a dicté le rythme. Devant, le duo Charles De Ketelaere et Jérémy Doku a alterné les actions de percussion et les combinaisons, sans parvenir à concrétiser toutes les occasions. Au-delà du résultat, ce match amical visait à rassurer les supporters avant le grand rendez-vous.

Les réseaux sociaux ont vibré dès le coup d'envoi, avec des réactions contrastées : certains fans se sont montrés enthousiastes face aux initiatives offensives, d'autres plus sceptiques quant à la défense à trois. Le maillot d'échauffement des Belges a également fait parler, créant une polémique esthétique qui a détourné l'attention du jeu. Mais l'essentiel était là : les Diables Rouges ont montré des signes de progrès dans l'animation collective, même si la finition reste perfectible.

À quelques jours de la Coupe du Monde, Tedesco peut se féliciter du travail accompli, mais il sait que des ajustements seront nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations. Les Belges retiendront surtout la prestation solide de Ngoy et l'influence de Courtois, qui reste un rempart de classe mondiale





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