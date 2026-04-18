Les Diables Rouges Féminines : Performance Prometteuse Malgré l'Absence de Concours

La sélectionneuse Elisabet Gunnarsdottir et la joueuse Marie De Truyer expriment leur fierté face à l'amélioration du niveau de jeu de l'équipe féminine belge lors de leur récente rencontre, malgré un résultat nul. Elles soulignent la solidité défensive et les nombreuses occasions créées, tout en reconnaissant le besoin d'efficacité devant le but. La compétition interne est également mise en avant comme un moteur de progression.

Les retrouvailles sur le rectangle vert ont suscité des réactions positives au sein de la délégation belge, malgré l'absence de cette touche finale qui aurait transformé une performance prometteuse en une victoire éclatante. Elisabet Gunnarsdottir, la cheffe d'orchestre des Diables Rouges, n'a pas manqué de souligner l'évolution significative de son groupe.

« On est parvenues à hausser considérablement le niveau dans toutes les phases du match », a-t-elle affirmé avec une conviction palpable, dans une analyse post-rencontre menée par Lise Burion. Cette élévation qualitative, elle l'attribue à l'engagement sans faille de ses protégées. « Je suis très fière de la performance des joueuses. Elles ont poussé pendant 90 minutes à 100% », a-t-elle ajouté, constatant avec satisfaction le pressing constant et les multiples assauts menés par ses ouailles, qui ont fait le siège de la défense écossaise. Pourtant, malgré cette domination territoriale et ces multiples opportunités, le tableau d'affichage est resté inchangé, une situation que Gunnarsdottir a identifiée comme le seul bémol d'une soirée autrement satisfaisante. « On a créé de très bonnes opportunités pour marquer pendant la rencontre. L’Écosse est une bonne équipe, elle a aussi créé des opportunités, c’est vrai mais de manière générale la performance est bonne », a-t-elle nuancé, reconnaissant la qualité de l'adversaire tout en réaffirmant la supériorité de son équipe dans le jeu proposé. Le point noir, « le fait de ne pas avoir marqué, assurément. C’est le seul point de déception », a-t-elle confessé. Sur le plan défensif, en revanche, les éloges ont fusé. « Défensivement, c’était très bon aussi de notre côté. Notamment dans notre défense du rectangle. C’était excellent, j’ai vu une nette amélioration », s’est réjouie la sélectionneuse. Elle a particulièrement apprécié la discipline tactique et la patience dont ont fait preuve ses joueuses. « Quand il fallait se montrer passives et attendre les erreurs écossaises pour repartir, nous l’avons également bien fait », a-t-elle souligné, démontrant une maîtrise accrue dans la gestion des temps de jeu. Cette analyse méticuleuse reflète une équipe en construction, qui affine ses automatismes et sa compréhension tactique match après match. Marie De Truyer, dont la tête a trouvé le poteau, écho d'une occasion manquée qui aurait pu faire basculer la rencontre, s'est fait l'écho des propos de sa coach. « On a joué un très bon match, bien meilleur que le précédent », a-t-elle constaté, témoignant de la progression constante de l'équipe. Elle a corroboré la création d'occasions franches : « On s’est créé de belles opportunités mais on aurait dû les convertir. Il va falloir travailler là-dessus mais il faut prendre du positif de ce match parce qu’il y avait certainement la place pour la victoire ». La fluidité dans la circulation du ballon a été un point fort particulièrement remarqué. « La circulation de balle était bien meilleure que lors du dernier match », a-t-elle précisé, indiquant une amélioration notable dans la capacité de l'équipe à construire le jeu et à trouver des espaces. Au final, le sentiment dominant est celui d'un manque d'efficacité devant le but. « Je dirais qu’il a manqué juste un goal », a-t-elle résumé, tout en reconnaissant qu'il y avait encore une marge de progression dans la dernière phase du jeu. « On aurait aussi pu créer un peu plus et être plus tranchantes dans la dernière passe… », a-t-elle confié, pointant du doigt les détails qui font souvent la différence entre une opportunité et un but. Cette lucidité face aux points à améliorer est un signe de maturité pour l'équipe et la joueuse. Au-delà des aspects purement tactiques et techniques, Elisabet Gunnarsdottir et Marie De Truyer ont toutes deux mis en lumière un élément essentiel à la dynamique positive de l'équipe : la saine compétition qui anime le vestiaire. Cette émulation, où personne n'a de place assurée, est un moteur puissant pour l'amélioration individuelle et collective. « Personne n’est assurée de sa place et donc tout le monde se donne à 100% », a confirmé l’ailière belge, illustrant parfaitement le climat de confiance et de dépassement de soi qui règne. Cette émulation constante pousse chaque joueuse à donner le meilleur d'elle-même, dans l'espoir de gagner sa place et de contribuer au succès collectif. Cette philosophie de groupe est un atout précieux pour atteindre les objectifs fixés. L'ailière est d'ailleurs déjà tournée vers le prochain défi, avec une concentration palpable. « Il va falloir travailler là-dessus mais il faut prendre du positif de ce match parce qu’il y avait certainement la place pour la victoire », a-t-elle déclaré, projetant déjà l'équipe vers la prochaine échéance. L'objectif est clair : « marquer un maximum de buts face au Luxembourg ». Cette rencontre représente une opportunité cruciale pour affiner l'efficacité offensive et valider les progrès réalisés. Une victoire large et convaincante contre le Luxembourg est envisagée comme une étape indispensable pour se positionner de manière optimale en vue d'une qualification à la Coupe du Monde, un rêve partagé par toute l'équipe. Le parcours vers la Coupe du Monde est semé d'embûches, mais la détermination et le professionnalisme dont font preuve les Diables Rouges Féminines laissent présager un avenir prometteur





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