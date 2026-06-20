Les scénarios probables pour la phase finale de la Coupe du monde sont multiples. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky menace frontalement un allié de la Russie d'intervenir sur son territoire. Les violents orages font des dégâts en Belgique, un moulin datant de 1512 et récemment rénové a été renversé par le vent.

Les Diables Rouges ont-ils encore une chance de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde ? Les scénarios probables pour la phase finale de la Coupe du monde sont multiples.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky menace frontalement un allié de la Russie d'intervenir sur son territoire. Les violents orages font des dégâts en Belgique, un moulin datant de 1512 et récemment rénové a été renversé par le vent. Le président brésilien flingue Neymar en pleine Coupe du Monde, le considérant comme le premier joueur appelé pour du télétravail. Les nouvelles sont bonnes pour les Diables Rouges avant d'affronter l'Iran, mais les enjeux de la rencontre sont importants





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