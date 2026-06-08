Les Diables Rouges partent pour la Coupe du Monde 2026 : dernier sprint de préparation aux États-Unis

L'équipe nationale belge a pris la direction de Renton, près de Seattle, où elle installera son camp de base pour la Coupe du Monde 2026. Découvrez les détails du voyage, le calendrier des matches et les méthodes utilisées pour contrer le jet lag.

Les Diables Rouges ont officiellement lancé leur campagne pour la Coupe du Monde 2026. Ce lundi, l'équipe nationale belge a décollé de Bruxelles à destination de Renton, près de Seattle , où elle établira son camp de base pour la durée du tournoi.

Le voyage, prévu en début d'après-midi, doit mener joueurs et staff technique sur place en soirée, vers minuit heure belge. Ils intégreront le centre de préparation des Seattle Sounders, club de Major League Soccer, pour entamer la phase finale de leur préparation avant le coup d'envoi de la compétition. Le calendrier des matches de la Belgique est désormais fixé. Les Diables Rouges entreront en lice le 15 juin à 21h contre l'Égypte.

Ils affronteront ensuite l'Iran le 21 juin à 21h, puis la Nouvelle-Zélande le 27 juin à 5h du matin. La concentration et l'adaptation au décalage horaire seront des paramètres cruciaux. Des methodes spécifiques, comme le port de lunettes filtrantes ou des repas décalés dès 6h du matin, sont employées pour faciliter l'acclimatation des joueurs au fuseau horaire de la côte Ouest américaine. La logistique entourant la Sélection nationale est également très encadrée.

Bien que les familles des joueurs ne pourront pas les accompagner en permanence, des visites sont prévues dans le respect d'un protocole strict, permettant aux joueurs de garder un lien avec leurs proches pendant la longue phase de compétition. L'ensemble de l'opération vise à créer un environnement optimal pour la performance, en isolant le groupe des distractions externes, tout en maintenant un équilibre nécessaire au bien-être des athlètes.

La Belgique démarre donc son aventure mondiale avec une préparation minutieuse et des plans détaillés pour chaque aspect du séjour américain





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