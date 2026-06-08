Les Diables Rouges préparent un protocole anti-jet lag avant la Coupe du Monde 2026

Pour contrer les effets du décalage horaire de neuf heures lors de leur déplacement à Seattle, l'équipe nationale belge a mis en place un protocole détaillé incluant des lunettes orange, des lumières intelligentes et un programme d'activités adapté. Cette préparation vise à optimiser la récupération et les performances dès le premier match contre l'Égypte.

Alors que les joueurs sont en route vers Seattle , les Diables rouges ont prévu un dispositif précis pour limiter les effets du décalage horaire avant leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026.

Le voyage des Diables rouges vers les États-Unis ne se résume pas à un simple déplacement. Le staff a préparé un plan précis pour aider les joueurs à absorber les neuf heures de décalage avec la Belgique avant le début de la Coupe du monde 2026. L'objectif est clair : arriver sur place en limitant au maximum les effets du jet lag, alors que la Belgique entamera son tournoi le lundi 15 juin face à l'Égypte.

Sur le plan des conditions extérieures, l'installation dans la région de Seattle présente plusieurs avantages. La météo y est décrite comme relativement proche de celle de la Belgique, ce qui évite aux organismes de devoir aussi s'adapter à une forte chaleur, à un pic d'humidité ou à l'altitude. Le principal défi sera donc bien le fuseau horaire.

Avec neuf heures de décalage, les joueurs arriveront à un moment où leur horloge interne sera encore calée sur la Belgique, alors qu'il sera seulement 15h sur place. Toute la difficulté consiste à forcer progressivement le corps à adopter le rythme américain sans casser totalement les repères physiologiques. Concrètement, le programme prévu à l'arrivée a été pensé pour empêcher une mauvaise bascule. Il n'est pas question que les joueurs rejoignent directement leur chambre pour dormir.

Une phase d'activation doit être mise en place avec différentes activités et un repas anticipé. L'idée est d'éviter de prolonger artificiellement le rythme belge et de pousser le groupe à entrer immédiatement dans le tempo local. Le lendemain matin, le petit-déjeuner sera d'ailleurs servi très tôt, dès 6h, afin de fixer rapidement une nouvelle routine. Ce type d'ajustement peut sembler anodin, mais il joue un rôle important dans la gestion de l'énergie et de la récupération.

Ce protocole a été élaboré par le staff médical, avec une approche très encadrée. Pendant le vol, des lunettes à verres orange seront mises à disposition pour filtrer la luminosité et les UV. Le but est d'envoyer un signal au cerveau pour l'aider à comprendre qu'il doit passer en mode nuit. À l'hôtel, des lumières dites intelligentes doivent aussi accompagner cette adaptation.

En contrôlant l'exposition à la lumière, le staff espère accélérer l'ajustement du sommeil et de la vigilance, deux paramètres essentiels dans une compétition aussi dense qu'une Coupe du monde. Le cadre n'est toutefois pas imposé de manière rigide. Le protocole est proposé comme un accompagnement, car chaque organisme réagit différemment à un long trajet transatlantique. Certains joueurs retrouveront vite leurs repères, d'autres auront besoin de davantage de temps.

Cette gestion individualisée montre à quel point la préparation ne se limite pas au terrain





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