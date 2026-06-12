Suite à une fuite d'informations sensibles concernant l'entraînement de Jérémy Doku, l'Union belge a décidé de prendre des mesures de sécurité plus strictes pour le centre d'entraînement de Seattle des Diables Rouges en prévision de la Coupe du Monde. Les bâches ont été remplacées par des modèles plus opaques et la sécurité autour des terrains d'entraînement a été renforcée.

Les Diables Rouges renforcent la sécurité à leur centre d'entraînement de Seattle en prévision de la Coupe du Monde. Suite à une fuite d'informations sensibles concernant l'entraînement de Jérémy Doku , l'Union belge a décidé de prendre des mesures de sécurité plus strictes.

Les bâches ont été remplacées par des modèles plus opaques pour éviter toute curiosité malvenue, et la sécurité autour des terrains d'entraînement a été renforcée. La fédération belge prend la sécurité très au sérieux et souhaite éviter toute fuite d'informations sensibles. Les Diables Rouges affronteront l'Egypte lundi à 21h pour leur premier match de la Coupe du Monde





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