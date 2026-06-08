Les Diables Rouges s'envolent pour Seattle : cap sur la Coupe du monde 2026

L'équipe nationale belge a quitté Zaventem ce jeudi après-midi direction Seattle, où se déroulera son camp de base pour la Coupe du monde 2026. Un voyage de 10 heures attend les 26 joueurs et leur staff, avec un décalage horaire de 9 heures à gérer.

Les 26 joueurs sélectionnés et la délégation qui les entoure (pour un total d'une cinquantaine de personnes) ont quitté le tarmac de Zaventem peu après 13h30 pour prendre la direction de Seattle où est situé le camp de base des Diables Rouges pour cette Coupe du monde 2026.

Ils arriveront vers 15h sur place, c'est-à-dire à minuit heures belges, après un voyage d'environ 10 heures. Le décalage horaire entre la Belgique et Seattle est de 9h, ce qui forcera notre délégation à mettre en place toute une série de mesures pour réduire l'effet jetlag dans les prochains jours. L'avion, un Airbus A330-300 de Brussels Airlines spécialement affrété pour l'occasion, a décollé sous les regards des supporters venus en nombre pour saluer leurs héros.

Le staff médical a déjà préparé un plan strict d'exposition à la lumière et de sommeil pour que les joueurs soient au mieux de leur forme dès le premier entraînement prévu samedi





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