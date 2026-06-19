Les Diables Rouges se préparent pour le deuxième match contre l'Iran

Les Diables Rouges se préparent pour le deuxième match du groupe G de la Coupe du monde prévu ce dimanche à Los Angeles contre l'Iran. Un duel qui s'annonce sous haute surveillance et sous tension en raison du contexte géopolitique.

Les Diables Rouges se préparent pour le deuxième match du groupe G de la Coupe du monde prévu ce dimanche à Los Angeles contre l' Iran .

Un duel qui s'annonce sous haute surveillance et sous tension en raison du contexte géopolitique. Malgré l'accord de paix provisoire signé entre les États-Unis et l'Iran, quatre mois après le début de la guerre, des mesures de sécurité seront renforcées dimanche dans la Cité des anges comme l'ont indiqué les médias américains.

L'équipe iranienne sera placée sous haute surveillance tandis que la présence des forces de l'ordre autour du stade sera renforcée et qu'il sera interdit de brandir le drapeau prérévolutionnaire iranien avec le lion et le soleil. Des mouvements de protestation avaient déjà eu lieu lors du match contre la Nouvelle-Zélande lundi mais sans incident majeur. La participation de l'Iran à la Coupe du monde a longtemps été incertaine.

Les premières tensions remontent au début du mois de décembre lorsque l'Iran avait annoncé vouloir boycotter le tirage au sort car les États-Unis avaient refusé d'octroyer un visa à certains membres de la délégation dont le président de la fédération Mehdi Taj. Les incertitudes se sont ensuite renforcées avec le début des offensives américaines en Iran en février. Le ministre iranien des Sports avait déclaré en mars qu'une 'participation à la Coupe du monde était totalement exclue'.

En avril, la fédération avait boycotté le 76e Congrès de la FIFA à Vancouver après des 'menaces des agents de l'immigration' à l'aéroport de Toronto. Tout ce contexte géopolitique a contraint l'Iran à déplacer son camp de base de Tucson dans l'Arizona à Tijuana au Mexique.

Dans un premier temps, l'Iran pouvait uniquement se rendre aux États-Unis pour les jours de match, mais elle a reçu lundi l'autorisation de passer la nuit sur le sol américain la veille de ses rencontres. L'Iran arrivera donc à Los Angeles samedi pour affronter les Diables dimanche et s'entraînera une dernière fois à Carson City à 16h30 heure locale avant une conférence de presse à 18h45. Une situation logistique qui pèse lourd sur l'équipe.

'L'Iran est l'équipe la plus maltraitée du tournoi', avait déclaré le sélectionneur Amir Ghalenoei lundi après le partage contre la Nouvelle-Zélande





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