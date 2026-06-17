Les dirigeants du G7 réunis à Évian-les-Bains pour une réunion de trois jours

Les dirigeants des pays du G7 sont réunis à Évian-les-Bains, en France, pour une réunion de trois jours sur les plus grands défis géopolitiques et économiques.

Les dirigeants des pays du G7 sont réunis à Évian-les-Bains, en France, pour une réunion de trois jours sur les plus grands défis géopolitiques et économiques.

Suivez toutes les actualités dans ce blog en direct. Le président français Emmanuel Macron, qui préside la réunion du G7, a publié une vidéo sur X hier soir dans laquelle il félicite l'équipe de France pour leur victoire au mondial. En même temps, il souhaite mettre en avant les performances de la G7 lors de la réunion. Il parle notamment du principe d'accord entre les États-Unis et l'Iran et du rôle concret que la G7 peut jouer dans ce processus.

La question de la soutien à l'Ukraine est également abordée. Macron qualifie la G7 d





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