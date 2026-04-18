Les Disques d’Or du Télévie 2026 : Un Succès Retentissant pour la Recherche contre le Cancer

La clôture de la campagne Télévie 2026 a été illuminée par l'émission Les Disques d’Or du Télévie sur bel RTL, qui a permis de récolter 300.000 € au profit de la recherche contre le cancer, grâce à la générosité des auditeurs et à la vente d'objets d'exception.

La clôture de la campagne Télévie 2026 a été marquée par un événement caritatif incontournable : Les Disques d’Or du Télévie , diffusés sur bel RTL. L'animateur emblématique Christian de Paepe, aux côtés de la commissaire-priseuse Catherine Dessain, a orchestré cette matinée dédiée à la recherche contre le cancer .

Dès les premières heures, les personnalités de bel RTL et de RTL tvi se sont succédé pour proposer aux auditeurs des objets d'exception : disques d'or et de platine, œuvres d'art uniques, et articles collector, le tout au profit de cette noble cause. L'espoir, tel était le maître-mot de Christian de Paepe pour lancer cette journée cruciale.

La matinée a débuté sous les meilleurs auspices. Émilie Dupuis a ouvert le bal avec le disque d'or de Santa pour son titre Recommence-moi. François et Alisson, auditeurs assidus, ont donné le ton avec une enchère de 20.000 €, portée par un témoignage poignant d'Alisson sur la reconstruction après la perte de sa mère. Benjamin Maréchal a ensuite cédé le disque de platine de Mentissa pour son succès La vingtaine, adjugé à 16.500 € à José, de Marche-en-Famenne. David Antoine a proposé le disque d'or de Marguerite pour les filles, les meufs, acquis pour 12.000 € par Yves, représentant l'entreprise Liégeois. Alix Battard a présenté le disque d'or d'Aliocha Schneider pour Ensemble ; Jean-Marie a offert 10.000 € en hommage à son épouse, engagée dans un combat de plus de 25 ans contre le cancer. Olivier Schoonejans a introduit une pièce inédite, une œuvre d'art créée conjointement par Typh Barrow et Augustin Sagehomme, spécialement pour le Télévie, qui a trouvé preneur pour 20.000 €.

La générosité n'a cessé de croître tout au long de la matinée. Léon a mis en vente le disque de platine de Renaud pour Boucan d’enfer. Fernand, un fidèle de l'émission et médecin, a porté les enchères à 10.600 €, soulignant l'importance du Télévie dans sa pratique quotidienne. Shalimar Debru a ensuite présenté le disque de platine de Myles Smith pour Stargazing. François, en partenariat avec Nadia de « La Folie du Bébé », a fait monter les enchères à 30.000 €, avec un message axé sur la vie et la transmission. Thomas de Bergeyck a permis à Yves de remporter un second disque, celui de Marine pour Cœur Maladroit, pour 20.000 €. Maria Del Rio a dévoilé un t-shirt exclusif et dédicacé d'Angèle, issu d'une série très limitée pour la sortie de son titre What You Want avec Justice ; Jean, personnellement touché par un cancer de la prostate, l'a acquis pour 13.300 €.

L'enthousiasme a atteint son paroxysme avec Hugues Hamelynck qui proposait le double disque de platine d'Helena pour son album Hélé. Annick a offert 16.000 € et a partagé avec émotion son parcours face à la maladie, rappelant que « certains sont guéris, d'autres veillent sur nous comme de belles étoiles ». La vente s'est conclue en apothéose avec Bérénice qui a mis aux enchères un objet d'exception : la robe portée par Lara Fabian lors du relais de la flamme olympique à Paris. François et Nadia ont porté l'enchère à la somme spectaculaire de 130.000 €, après une ultime offre déterminante. François a clôturé cet événement en encourageant à « garder ce réflexe de crier l’amour ».

Grâce à la mobilisation sans faille des auditeurs de bel RTL et à la générosité qui a marqué cette édition, Les Disques d’Or du Télévie ont permis de récolter la somme impressionnante de 300.000 €. Ce montant exceptionnel a été rendu possible notamment grâce à un dernier don de l'huissière de justice Anne Van den Berghe, et sera intégralement reversé à la recherche contre le cancer. Un immense merci est adressé à toutes les personnes qui se sont impliquées, aux personnalités présentes et aux équipes de bel RTL pour leur dévouement. Les donateurs se tiennent à disposition pour d'éventuelles interviews, et la remise officielle des Disques d’Or se déroulera en juin chez RTL Belgium, célébrant ainsi cette réussite collective.

La solidarité et l'engagement ont une nouvelle fois triomphé lors de cette édition des Disques d’Or du Télévie. L'émission a démontré sa capacité à rassembler et à mobiliser, transformant des objets rares en espoir pour la recherche médicale. Chaque enchère, chaque témoignage, a contribué à faire battre le cœur de bel RTL à l'unisson avec celui des auditeurs, unis dans un même élan de générosité. L'impact de cet événement dépasse la simple collecte de fonds ; il est aussi un puissant message de soutien aux malades et à leurs familles, rappelant que la lutte contre le cancer est un combat collectif où chaque geste compte. La réussite de cette journée témoigne de la confiance renouvelée du public envers le Télévie et son engagement indéfectible pour financer des avancées scientifiques majeures. Les équipes de bel RTL et RTL tvi ont su créer une atmosphère d'émotion, de partage et de détermination, rendant cette matinée particulièrement mémorable. L'organisation impeccable et la sélection judicieuse des objets mis aux enchères ont contribué à l'enthousiasme général et à l'atteinte de cet objectif financier ambitieux. L'annonce finale de la somme récoltée a été accueillie par des applaudissements nourris, couronnant ainsi des mois de préparation et une journée riche en émotions. L'engagement des personnalités médiatiques, par leur présence et leur discours, a joué un rôle déterminant dans la mobilisation des auditeurs. Ils ont partagé leurs histoires, leurs motivations, et ont su transmettre l'urgence et l'importance de soutenir la recherche.

L'aspect humain, au cœur de chaque témoignage, a touché le public et a renforcé le lien de confiance entre la station, le Télévie et ses fidèles donateurs. L'initiative de proposer des objets uniques, allant de disques rares à des créations artistiques exclusives, a ajouté une dimension de collection et d'exclusivité à l'événement, attirant ainsi un public diversifié et passionné. La soirée de clôture du Télévie 2026 s'annonce déjà sous les meilleurs auspices, avec cette première réussite qui donne le ton pour les festivités à venir. Le montant récolté par Les Disques d’Or est un signe fort de la vitalité du Télévie et de son impact durable dans la lutte contre le cancer. C'est grâce à cette synergie entre la radio, la télévision, les artistes, les auditeurs et les entreprises que des avancées significatives peuvent être réalisées. Chaque euro compte, et les 300.000 € collectés ce jour-là représentent un pas de géant vers la victoire contre cette maladie. Le travail des chercheurs, soutenu par ces fonds, est essentiel, et Les Disques d’Or du Télévie sont un maillon indispensable de cette chaîne de solidarité et d'espoir.

Au-delà des chiffres, c'est l'élan de générosité et la solidarité humaine qui ressortent de cet événement. Les auditeurs de bel RTL ont prouvé une fois de plus leur engagement auprès du Télévie, transformant une matinée de diffusion en une véritable fête de la générosité. La sélection des objets, allant de disques d'or à des pièces d'exception comme la robe de Lara Fabian, a su captiver l'audience et susciter des enchères passionnées. Les témoignages personnels, qu'ils proviennent des animateurs, des personnalités invitées ou des auditeurs eux-mêmes, ont ajouté une dimension émotionnelle forte, rappelant l'importance de la recherche pour vaincre le cancer. Christian de Paepe, avec son expérience et son charisme, a su maintenir une ambiance d'espoir et de détermination tout au long de la matinée. Sa complicité avec la commissaire-priseuse Catherine Dessain a ajouté une touche de dynamisme aux enchères, rendant le spectacle vivant et engageant. La participation active des auditeurs, qui n'ont pas hésité à partager leurs histoires personnelles et leurs motivations, a renforcé le sentiment de communauté et d'objectif commun.

La présence de personnalités du monde de la musique et des arts, telles que Typh Barrow, Augustin Sagehomme, Angèle, et Lara Fabian, a apporté une valeur ajoutée considérable, tant par la mise à disposition de leurs œuvres que par leur soutien moral. L'entreprise Liégeois et « La Folie du Bébé » ont également joué un rôle important en faisant des dons significatifs, démontrant que l'engagement pour le Télévie dépasse les sphères individuelles. Le rôle des professionnels du droit, comme l'huissière de justice Anne Van den Berghe, a souligné le sérieux et la transparence de l'opération. L'objectif final, le financement de la recherche contre le cancer, est la pierre angulaire de cet événement. Chaque euro collecté contribue à faire avancer la science, à améliorer les traitements, et, ultimement, à sauver des vies. Le Télévie, à travers ces initiatives, réaffirme son rôle crucial dans le paysage caritatif belge, en mobilisant le public autour d'une cause essentielle. La célébration de la remise des Disques d’Or chez RTL Belgium en juin sera le point d'orgue de cette réussite, récompensant l'effort collectif et l'engagement de chacun. C'est une victoire pour la recherche, une victoire pour la solidarité, et une victoire pour tous ceux qui luttent contre le cancer





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