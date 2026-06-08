Les élèves de 6e primaire passeront en première secondaire ordinaire, même sans CEB

Les dégradations lors des manifestations ont conduit à des mesures draconiennes, mais la famille de Lyhanna a exprimé sa colère et son chagrin. Le syndicat des médecins va en justice pour défendre la qualité des soins.

Tous les élèves de 6e primaire passeront désormais en première secondaire ordinaire, même sans CEB. Cette décision a été prise pour éviter une forme d'injustice.

Les dégradations lors des manifestations ont conduit Theo Francken à proposer des camps de redressement pour les casseurs, mais le PS bruxellois trouve cette idée fasciste. La famille de Lyhanna a livré un discours déchirant lors de la marche blanche, tandis que Paul Magnette a exprimé son avis tranché sur les violences policières dénoncées pendant la manifestation des enseignants. Le syndicat des médecins va en justice face à une loi qui met en péril la qualité des soins.

Plusieurs collectifs du secteur de l'enseignement prévoient de nouvelles actions ce lundi à Bruxelles, avec deux rassemblements annoncés et une mobilisation marquée par la dénonciation de violences policières lors des précédentes manifestations





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