Les élèves s'opposent au maintien des examens, la grève des enseignants se prolonge

La situation des élèves et des enseignants se dégrade, les commerces alimentaires sont touchés par la grève, et des casseurs ont été identifiés lors des manifestations.

Les élèves de cet athénée soutiennent toujours le mouvement des enseignants mais s'opposent au maintien des examens . La motivation n'est plus là, selon eux. La commune a oublié de valider l'encodage, ce qui a entraîné une situation incongrue pour un couple marié depuis deux ans, Sébastien et Johanna, qui découvrent qu'ils sont toujours célibataires aux yeux de la loi.

Tous les élèves de 6e primaire passeront désormais en première secondaire ordinaire, même sans CEB, ce qui est considéré comme une forme d'injustice. La grève des enseignants se prolonge, ce qui a des conséquences importantes pour les commerces alimentaires proches des écoles.

De plus, Patrick Bruel a été placé en garde à vue à Nanterre pour des accusations de viols et d'agressions sexuelles en France et en Belgique. L'avocat de Paolo Falzone a évoqué le niveau intellectuel de son client, qui est considéré comme étant à la limite de la débilité.

De plus, des casseurs ont été identifiés lors des manifestations, et Theo Francken propose des camps de redressement pour eux, ce qui a été considéré comme une idée fasciste par le PS bruxellois





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