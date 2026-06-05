Les enseignants belges remettent en question leur métier

Face à la dégradation des conditions de travail et aux mesures annoncées par le gouvernement, de nombreux enseignants belges remettent en question leur métier. Certains ont même entamé une reconversion pour se donner une sortie de secours.

Devant son école secondaire de Liège, Julie Dall'arche tient le piquet avec ses collègues. Prof de latin, elle défend un métier qu'elle dit adorer. Elle a dit être tombée dedans avec le plaisir de partager, avec vraiment beaucoup d'expériences positives et j'aime beaucoup ce que je fais.

Pourtant, il y a quelques années déjà, une graine a germé. Face à la dégradation des conditions de travail et aux mesures annoncées par le gouvernement, Julie a entamé une reconversion en parallèle, une formation en réflexologie. Quand j'ai vu la possibilité de continuer la formation et d'avoir vraiment un diplôme et de potentiellement pouvoir exercer ce métier qui a aussi un avenir, je me suis dit oui, ok, je vais jusqu'au bout de ma formation.

Aujourd'hui diplômée, elle n'exerce pas encore. Mais la porte reste ouverte. Car pour Julie, enseigner sans énergie, ce n'est tout simplement pas envisageable. Elle trouve que c'est un métier où on n'a pas le droit de le faire en n'ayant pas envie de le faire.

On n'a pas le droit de venir, entre guillemets, gâcher des jeunes, on n'a pas le droit de transmettre une énergie négative. Donc je veux dire moi quand je passe la porte de ma classe, je le fais dans un état qui me permet de transmettre quelque chose de positif. Et ici, les conditions font que c'est vraiment difficile.

Si j'ai l'opportunité de faire autre chose, au moins en temps partiel, ça me permettrait alors de garder l'énergie nécessaire pour faire bien mon métier. La remise en question ne touche pas que le secondaire. Dans une école de Chaudfontaine, Elisa Gausset enseigne en primaire. Sa salle de classe, colorée et soigneusement organisée, trahit d'emblée son investissement.

Pour elle aussi, c'était une vocation. Elle a toujours aimé être dans le monde de l'enfance, où on a encore plein de rêves, d'ambitions, et je ne voudrais pas arrêter ce travail parce que j'aime ce contact avec les enfants et c'est vraiment plutôt les conditions et l'avenir qui font peur. Pour se donner une sortie de secours, Elisa a suivi des cours du soir pendant un an pour devenir fleuriste.

Ça m'a vraiment permis de mettre un petit peu toutes ces peurs et ces angoisses par rapport à mon métier d'institutrice de côté. Comme ça, j'ai une sécurité, une autre corde à mon arc qui me permettrait, à l'avenir, si des choses se passent mal, soit pour moi, soit pour tous les enseignants et les conditions de notre travail, de pouvoir me retourner vers autre chose, alors que si j'avais attendu, je me serais peut-être retrouvée un peu coincée.

Ces deux portraits ne sont pas des cas isolés. En Belgique, un tiers des enseignants, tous niveaux confondus, quittent la profession dans leurs cinq premières années de carrière





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