Le corps enseignant de la Fédération Wallonie-Bruxelles se mobilise contre le décret-programme qui prévoit une augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale. Les enseignants rejettent en masse le texte du décret-programme et comptent bien exprimer leur opposition.

Les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles se mobilisent contre le décret-programme qui prévoit une augmentation de 10% de la charge horaire sans compensation salariale. Les ministres Glatigny et Degryse ont expliqué les mesures envisagées pour la rentrée prochaine , mais le corps enseignant ne désarme pas.

Il se mobilise pour crier sa colère devant le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se réunira en séance plénière à 14 heures pour voter le décret-programme. Les moyens dévolus à la distribution de fournitures scolaires et de repas gratuits seront également rabotés. Les enseignants rejettent en masse le texte du décret-programme et comptent bien exprimer leur opposition





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