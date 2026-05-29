La Chambre a adopté la loi-programme de l'Arizona, traduisant en mesures concrètes le budget 2026, qui inclut l'indexation limitée des salaires. La réforme des pensions et le crédit d'impôt temporaire pour les trajets domicile-travail ont également été adoptés.

Les enseignants les mieux payés doivent être rémunérés en conséquence : la proposition de l' économiste Peter De Keyzer pour améliorer la qualité de l'éducation. La Chambre a adopté la loi-programme de l'Arizona, traduisant en mesures concrètes le budget 2026 , qui inclut l'indexation limitée des salaires.

La réforme des pensions et le crédit d'impôt temporaire pour les trajets domicile-travail ont également été adoptés. La princesse Elisabeth est officiellement diplômée de Harvard, et la reine Mathilde semblait très émue lors de la cérémonie. Patrick Bruel se retire de la troupe des Enfoirés, après 34 ans de participation. La Russie est accusée d'être un danger pour tous après la chute d'un drone sur un immeuble de son territoire.

Blue Origin, la grande fusée de Jeff Bezos, a explosé en plein milieu d'un test au sol. Les habitudes alimentaires des Belges changent dès que le soleil s'installe, et les supermarchés doivent s'adapter en temps réel pour éviter les ruptures de stock. La scène principale de Tomorrowland a été ravagée par les flammes l'an dernier, et il est possible que l'incendie ait été causé par un problème technique.

Un accord a été trouvé entre syndicats et direction de Bpost, et les employés ont obtenu des avantages. La Chambre a adopté la réforme des pensions et le crédit d'impôt temporaire pour les trajets domicile-travail. La princesse Elisabeth est officiellement diplômée de Harvard, et la reine Mathilde semblait très émue lors de la cérémonie. Patrick Bruel se retire de la troupe des Enfoirés, après 34 ans de participation.

La Russie est accusée d'être un danger pour tous après la chute d'un drone sur un immeuble de son territoire. Blue Origin, la grande fusée de Jeff Bezos, a explosé en plein milieu d'un test au sol. Les habitudes alimentaires des Belges changent dès que le soleil s'installe, et les supermarchés doivent s'adapter en temps réel pour éviter les ruptures de stock.

La scène principale de Tomorrowland a été ravagée par les flammes l'an dernier, et il est possible que l'incendie ait été causé par un problème technique. Un accord a été trouvé entre syndicats et direction de Bpost, et les employés ont obtenu des avantages





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