Les enseignes Aldi bientôt toutes ouvertes le dimanche ?

Les employés des enseignes Aldi sont désormais au courant des horaires, et les règles de la pêche sont méconnues. Les factures pour les interventions des pompiers peuvent s'élever à 300 euros, et les enseignants sont appelés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret-programme.

Les enseignes Aldi pourraient ouvrir tous leurs magasins le dimanche. Les employés sont maintenant au courant des horaires. Les règles de la pêche sont méconnues, et les factures pour les interventions des pompiers peuvent s'élever à 300 euros.

Les enseignants sont appelés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret-programme qui va plonger le système éducatif dans le chaos. Les titres-services coûteront plus cher dès le 1er juillet, et les nouveaux tarifs wallons sont connus. L'avocat de Paolo Falzone a accepté de le défendre, et la demande qu'il va faire aux jurés est très difficile.

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