Les épreuves certificatives externes dans l'incertitude

Les épreuves certificatives externes se déroulent cette année dans un climat d'incertitude due au mouvement de contestation du corps enseignant contre les mesures d'économies du gouvernement. Les élèves ne devraient pas trop pâtir de ces perturbations, mais les résultats de ces épreuves sont souvent redoutés par les parents et les élèves.

Cette année, les " épreuves certificatives externes " se déroulent dans un climat d'incertitude. Le corps enseignant est en mouvement de contestation contre les mesures d' économies du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'organisation de ces épreuves est formellement prévue par décret, mais certaines personnes appellent à leur annulation. Dans la pratique, les élèves ne devraient pas trop pâtir de ces perturbations, car le cadre légal stipule que le conseil de classe doit apprécier la maîtrise suffisante par l'élève des compétences concernées. Les épreuves ont pour but de jauger simultanément et de manière standardisée tous les élèves d'un même niveau sur base d'un même examen.

Cette année, le CEB évaluera pour la première fois la maîtrise des savoirs et compétences tels que définis dans les nouveaux référentiels du tronc commun appliqués depuis septembre dernier à la 6e année du primaire. Plus de 60.000 élèves sont appelés à présenter le CEB, qui portera sur différentes matières comme le français, les mathématiques, les sciences et la formation historique et géographique.

Le CE1D concerne tous les élèves de 2e année commune et complémentaire du secondaire, tandis que le CESS est destiné aux élèves de dernière année du cycle secondaire. Quelque 49.000 élèves sont concernés par cette épreuve. Les résultats de ces épreuves sont souvent redoutés par les parents et les élèves eux-mêmes, mais dans la pratique, ils ne devraient pas trop pâtir de ces perturbations





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