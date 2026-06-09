Les équipes de football se font remarquer avec leurs départs

Les équipes de football se sont fait remarquer avec leurs départs pour la Coupe du monde. De la bénédiction particulière des joueurs au Brésil à la photo officielle des Norvégiens, chaque équipe a trouvé un moyen de se faire remarquer.

Au Brésil, par exemple, on ne fait jamais les choses à moitié quand on évoque la Seleção. Pour leur départ, les joueurs ont eu droit à une bénédiction particulière.

Deux camions de pompiers ont en effet formé un tunnel d'eau bénite sous lequel l'avion est passéLéo Messi, en star de l'avion argentin Des avions souvent customisés pour l'occasion. La palme revenant peut-être à l'Argentine, championne du monde en titre, qui a apposé le numéro 10 sur la queue de leur appareil. Rajoutez à cela, entre autres, 3 étoiles sur le fuselage inférieur et vous obtenez un avion particulièrement réussi.

De son côté, l'équipe du Sénégal a eu l'honneur d'un diner présidentiel, directement sur la pelouse du stade nationalUne grande table dressée, à même la pelouse, dans une enceinte de 50 000 places complètement vides. Qui dit compétition, dit photo officielle. Dans le style, les Norvégiens ont frappé forts avec un mise en scène 'viking' pour l'occasion. Une bonne idée pour marquer le coup et fêter le retour de la Norvège à la Coupe du monde après 28 ans d'absence.

Et enfin, les supporters ont parfois apporté leur soutien aux joueurs. En Turquie, le bus amenant les joueurs à l'aéroport, a été suivi par un cortège de dizaines de voitures, avec les capots embellis du drapeau national. Dans les moyens de transport originaux, Curaçao a fait fort en mettant en scène l'arrivée de son équipe au travers d'un autobus vintage aux couleurs de la sélection nationale





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Équipes De Football Départs Bénédiction Photo Officielle

United States Latest News, United States Headlines