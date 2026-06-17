Les équipes sans budget, les mal classées et les petites formations perdues

Le journaliste Romain Molina raconte l'histoire de footballeurs qui ont un rêve, mais qui sont souvent pris dans la précarité, l'exil et le déracinement. Il aborde la face la plus sombre de l'antichambre du football mondial : certaines qualifications ne se jouent pas sur le terrain, mais sont décidées par pure tricherie.

Parmi les équipes qui ne parviennent quasiment jamais à se qualifier, on trouve les équipes sans budget , les mal classées, les petites formations perdues aux quatre coins de la planète : Pakistan, Cambodge, Afghanistan, Tahiti, Nouvelle Calédonie.

Avec ce livre, je voulais montrer qu'il n'y a pas que les gros et que pour l'immense majorité des footballeurs, c'est souvent la précarité, c'est souvent l'exil, c'est souvent le déracinement. Comme le témoigne le journaliste, pour ces 'sans grades' qu'il met en lumière dans son livre et qui sont tout autant footballeurs que Lukaku, Mbappé ou Messi, le rêve est de simplement gagner un match. Ce n'est pas d'arriver jusqu'au bout.

Leur finale à eux, c'est simplement de gagner un match, d'avoir une autre rencontre. Parce que malheureusement, parfois, s'ils perdent le premier tour, il n'y a plus de football pendant 2, 3, 4 ans. C'est potentiellement une génération de sacrifiés. Pour certains joueurs, le rêve de qualifier leur équipe et de changer de vie.

Plutôt que de raconter la grande histoire du football, le journaliste s'est penché sur la petite histoire d'individus qui ont un rêve. Ce n'est vraiment pas de gagner la Coupe du Monde, ni même d'arriver à la Coupe du Monde parce qu'ils savent que ça va être irréaliste. C'est de passer un ou deux tours de qualification parce que c'est quelque chose qui était complètement imprévu dans leur parcours de vie.

En se penchant plus particulièrement sur la sélection afghane, Romain Molina raconte le destin du vice-capitaine Faysal Shayesteh par exemple, qui illustre une vie faite d'exode, du Kirghizistan aux Pays-Bas, en passant entre autres par la Russie et l'Ukraine. Il va jouer en Iran, en Thaïlande, à travers tout le continent asiatique. Et la sélection va être son leitmotiv.

Le nul du Cap-Vert face à l'ogre espagnol - ou les carrières instables et pénibles, le journaliste aborde la face la plus sombre de l'antichambre du football mondial : certaines qualifications ne se jouent pas sur le terrain, mais sont décidées par pure tricherie. Tous les grands pays de football jouent leur qualification à la Coupe du monde, comme les petites nations telles le Laos, l'Afghanistan ou le Sri Lanka.

Mais ces dernières sont parfois prises dans le fléau de la corruption, que rapporte le spécialiste. Cela a été fait par un gang qu'on appelle The Syndicate, qui a truqué des centaines et centaines de matchs, et ce monsieur singapouriense vantait d'avoir aidé deux équipes à se qualifier pour la Coupe du monde 2010, le Honduras et le Nigeria. Ils n'ont jamais été vraiment inquiétés. Remonter aux ramifications en interrogeant de nombreux témoins pour son livre n'a pas été aisé.

La raison ? Des réseaux politiques seraient aussi engagés dans ses malversations, selon l'enquête menée par le journaliste





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