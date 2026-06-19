Les États-Unis dominent l'Australie et se qualifient pour les seizièmes

Les États-Unis battent l'Australie 2-0 et assurent leur place au prochain tour de la Coupe du Monde U20.

Les États-Unis ont décroché leur ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde U20 grâce à une victoire convaincante contre l' Australie (2-0).

Ce deuxième succès en deux matches confirme leur domination dans le groupe et leur permet d'aborder la dernière journée avec sérénité. Dès les premières minutes, la supériorité américaine s'est imposée. Les joueurs à la tunique blanche ont monopolisé le ballon et multiplié les occasions, mettant la défense australienne sous pression. L'ouverture du score est intervenue à la 11e minute sur un corner mal dégagé, où un défenseur adverse a trompé son propre gardien d'une tête involontaire.

Ce but contre son camp a déstabilisé les Socceroos, qui ont peiné à réagir. Les Américains ont ensuite géré leur avantage, jouant avec intelligence et ne laissant que peu d'espaces. Juste avant la pause, une tête imparable d'un attaquant a doublé la mise, scellant quasiment l'issue du match. La deuxième période a été plus équilibrée.

Les Australiens, poussés par la nécessité de revenir au score, ont montré plus d'initiatives. Ils ont obtenu plusieurs corners et tenté des frappes lointaines, mais sans la précision nécessaire pour inquiéter le portier américain. Balogun, l'attaquant vedette des Américains, a eu une occasion en or peu après le retour des vestiaires, mais son tir a été dévié in extremis. Le rythme est retombé progressivement, les deux équipes semblant se satisfaire du score.

Les Américains ont verrouillé leur défense et géré la fin de rencontre avec maturité, ne laissant aucune chance à leurs adversaires de relancer le suspense. Avec cette victoire, les États-Unis totalisent six points et sont assurés de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes de groupe, au pire. Ils peuvent même finir premiers si la Turquie ne bat pas le Paraguay dans l'autre match du groupe.

Pour l'Australie, avec trois points, l'espoir demeure mais il faudra un résultat favorable lors de la dernière journée. Ces résultats ont également une importance pour les Diables Rouges, qui pourraient affronter le premier de ce groupe en huitièmes de finale s'ils terminent en tête de leur propre groupe, ou le deuxième en seizièmes s'ils sont deuxièmes. Le tournoi s'annonce palpitant pour les supporters belges





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football États-Unis Australie Qualification Coupe Du Monde U20

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accord entre les États-Unis et l'Iran : réactions et implications régionalesLes États-Unis et l'Iran ont annoncé un accord de principe mettant fin aux hostilités, incluant des points sur les sanctions, la navigation, la coopération économique et le contrôle nucléaire. L'accord a été salué par l'Iran et critiqué par certains groupes comme le Hezbollah, tandis qu'Israël a mené des frappes aériennes au Liban malgré l'accord.

Read more »

Accord entre les États-Unis et l'Iran enfin signé : les conséquences pour le Moyen‑OrientAprès des échanges de frappes et des négociations longues, les deux nations ont signé un accord préliminaire visant à mettre fin aux tensions dans la région. Le texte, supposé conclure la guerre et ouvrir un temps de reconstruction, a été ratifié par les présidents. Les conséquences sont déjà visibles notamment auprès d'Hezbollah et de la dynamique libanaise, tandis que les États-Unis envisagent de maintenir une présence militaire.

Read more »

Critique républicaine sur l'accord provisoire entre les États-Unis et l'IranAux États-Unis, de nombreuses critiques émanent du camp républicain, y compris des partisans de Donald Trump, concernant l'accord provisoire visant à mettre fin au conflit avec l'Iran. Les observateurs notent que les États-Unis ont fait d'importantes concessions, notamment la levée des sanctions pétrolières et un fonds de 300 milliards de dollars, ce qui permet à l'Iran de renforcer ses capacités militaires. De plus, l'Iran pourrait imposer des péages dans le détroit d'Ormuz après 60 jours. Les partisans de Trump expriment leur inquiétude face au manque de garanties sur l'arrêt du programme nucléaire iranien. Les critiques se divisent en deux camps : ceux qui pensaient que la politique 'America First' éviterait les guerres lointaines et ceux qui souhaitent poursuivre le conflit. Les deux s'opposent aux concessions faites à l'Iran.

Read more »

L'Iran et les États-Unis signent un protocole d'accord pour mettre fin au conflitLe protocole d'accord pour mettre un terme au conflit déclenché le 28 février par les États-Unis et Israël a été accueilli avec enthousiasme par l'Iran. La promesse d'un déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger et la suspension des sanctions américaines sur la vente de pétrole iranien sont des avantages considérables pour le pays.

Read more »