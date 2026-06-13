Les États-Unis dominent le Paraguay pour leur entrée en Coupe du Monde

Les États-Unis ont battu le Paraguay 2-1 lors de leur premier match de Coupe du Monde, grâce à un but contre son camp et une réalisation de Balogun. Mauricio a réduit l'écart pour le Paraguay, mais les Américains ont tenu bon.

Le premier match des États-Unis dans cette Coupe du Monde s'annonçait comme un piège potentiel face à un Paraguay combatif. Mais les hommes de Mauricio Pochettino ont rapidement dissipé les doutes en prenant les devants dès la 7e minute.

C'est sur une action malheureuse que le Paraguay a ouvert le score, un défenseur déviant une passe américaine dans ses propres filets. Ce but contre son camp a lancé les Américains sur les rails de la victoire. Malgré une entame de match équilibrée, les États-Unis ont su imposer leur rythme et leur technique. L'attaque américaine, menée par Balogun et Dest, a mis à mal la défense paraguayenne.

Balogun, l'attaquant de l'AS Monaco, a failli doubler la mise mais son but a été annulé pour hors-jeu. Cependant, il n'a pas tardé à se rattraper en inscrivant le deuxième but de son équipe à la 31e minute, après un bel enchaînement. Ce but a conforté la domination américaine. La première mi-temps a été à sens unique, les Paraguayens étant dépassés et décevants dans leurs intentions offensives.

Ils n'ont pas réussi à créer d'occasions franches, hormis une tentative lointaine. Le milieu de terrain américain, bien organisé, a coupé les lignes de passes adverses. De l'autre côté, les États-Unis ont multiplié les occasions, mais ont manqué de réalisme pour alourdir le score avant la pause. Le score de 2-0 à la mi-temps reflétait plutôt bien la physionomie du match.

Au retour des vestiaires, le Paraguay a montré un visage plus conquérant, avec une meilleure agressivité dans les duels. Cependant, leur manque de créativité dans le dernier geste les a empêchés de vraiment inquiéter le gardien américain. C'est Mauricio, le milieu de terrain paraguayen, qui a réduit l'écart à la 73e minute, redonnant un peu de suspense à la rencontre. Mais ce sursaut d'orgueil n'a pas suffi.

Les États-Unis ont géré la fin de match avec sérénité, même s'ils ont gâché plusieurs occasions de contre. Dans les arrêts de jeu, ils ont même failli encaisser un but égalisateur, mais la défense a tenu bon. Au final, une victoire méritée 2-1 qui lance parfaitement les Américains dans ce Mondial. Le Paraguay, malgré une réaction en seconde période, aura des regrets et devra se reprendre lors des prochains matchs.

Ce match a également mis en lumière la solidité défensive des États-Unis, qui ont su résister aux assauts paraguayens en fin de partie. Le sélectionneur Pochettino a souligné la discipline tactique de son équipe. Du côté paraguayen, l'entraîneur a déploré le manque d'efficacité offensive et les erreurs défensives. Cette rencontre marque le début d'une compétition prometteuse pour les États-Unis, tandis que le Paraguay devra vite rectifier le tir pour espérer se qualifier.

Les prochains matchs s'annoncent cruciaux pour les deux équipes. Les supporters ont assisté à un match animé, avec du suspense jusqu'à la fin. La performance de Balogun, avec un but et une participation active, a été saluée par les observateurs. Dest, quant à lui, a été très actif sur son côté, même s'il a manqué de précision dans ses contrôles.

L'arbitrage a été globalement bon, avec quelques décisions contestées mais sans incidence majeure. La Coupe du Monde continue de tenir ses promesses avec des matchs serrés et des rebondissements. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient un adversaire redoutable, capables de gérer la pression et de concrétiser leurs occasions. Le Paraguay, de son côté, devra travailler sur sa finition et sa solidité défensive pour espérer rivaliser avec les meilleures équipes.

Ce premier match a donné le ton d'une compétition passionnante, où chaque détail compte. Les prochaines rencontres détermineront le sort des deux équipes dans ce groupe. En attendant, les fans de football peuvent se réjouir de ce spectacle offert par les deux nations





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