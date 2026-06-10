Les États-Unis et Israël lancent des attaques contre l'Iran, Téhéran riposte

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, provoquant une riposte iranienne. L'AIEA exige la divulgation des stocks d'uranium iraniens, tandis que les combats se poursuivent dans le Golfe.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis ont bombardé l'Iran dans le détroit d'Ormuz en représailles à la destruction d'un hélicoptère. L'Iran et Israël auraient tous deux cessé leurs attaques mutuelles, selon la presse israélienne, sous la pression du président Trump. L'organe directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) exige que Téhéran divulgue des informations sur ses stocks d'uranium.

Il est "absolument nécessaire et urgent" que la République islamique rende publics ses stocks dans leur intégralité, exige le Conseil des gouverneurs de l'AIEA à Vienne dans une résolution. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont pris l'initiative de cette résolution. Celle-ci exige également que l'Iran permette aux inspecteurs de l'AIEA d'accéder à ses installations, afin d'éviter tout détournement de matières nucléaires à des fins militaires. La résolution n'est pas juridiquement contraignante mais exerce une pression sur l'Iran.

L'organe de l'AIEA a également réitéré sa menace de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU à New York si Téhéran continue de refuser de coopérer. L'AIEA n'a pas été autorisée à inspecter les stocks d'uranium et la plupart des installations nucléaires en Iran ces derniers mois. Téhéran n'a autorisé l'inspection que de sa centrale nucléaire de Bouchehr au cours du dernier trimestre.

Au total, le pays dispose de 22 installations, dont une grande partie a été endommagée par les attaques américaines et israéliennes. Plus de 20 000 habitants d'Iran sont privés d'eau après les attaques américaines de la nuit dernière, selon les médias d'État iraniens. Deux réservoirs d'eau auraient été touchés. L'approvisionnement en eau potable de la ville côtière de Kuhestak et de dix villages environnants est complètement coupé.

Les ministères des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine appellent les parties concernées à la "retenue" après les attaques de représailles mutuelles.

"Les États-Unis ont clairement choisi de ne pas bombarder la capitale iranienne Téhéran. Cela aurait été une escalade majeure. La réponse américaine a été relativement proportionnée", a déclaré Jens Franssen, notre expert du Moyen-Orient, dans De Ochtend (Radio 1).

"Les États-Unis disposent encore d'une grande capacité militaire dans la région du Golfe. L'Iran a riposté ce matin. Il n'a pas attaqué les porte-avions américains, mais le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, une base bien défendue. Même chose au Koweït et en Jordanie.

L'impact a été limité.

" Les États du Golfe ont la responsabilité légale et morale de mettre fin aux attaques américaines menées depuis leur territoire. Lors des frappes américaines sur trois sites près du détroit d'Ormuz, deux réservoirs d'eau ont été touchés, selon les médias iraniens. Les missiles visaient Azraq, un village à 100 kilomètres à l'est de la capitale Amman, où se trouve une base militaire américaine.

L'Iran a riposté la nuit dernière en attaquant une base aérienne américaine en Jordanie, ciblant des hangars abritant des chasseurs F-35 et un centre de commandement militaire américain. L'armée américaine a commencé à mener de nouvelles "frappes d'autodéfense" contre l'Iran, selon Centcom, le commandement militaire pour le Moyen-Orient, sur X. "La mission constitue une réponse proportionnée à l'agression iranienne injustifiée.

" Ces frappes font suite à la destruction d'un hélicoptère de combat américain par l'armée iranienne. Le président américain Donald Trump avait auparavant annoncé que les États-Unis réagiraient à cette action. Selon les médias iraniens, des explosions ont été entendues près des villes portuaires iraniennes de Bandar Sirik, Kuhestak et Minab, toutes situées près du détroit d'Ormuz, rapporte la chaîne arabe Al Jazeera.

L'hélicoptère de combat américain Apache qui s'est écrasé hier près du détroit d'Ormuz a été "abattu par les Iraniens", a écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

"Les États-Unis doivent, par nécessité, répondre à cette attaque", a-t-il ajouté sans préciser la nature de la réponse américaine. L'hélicoptère se serait écrasé lors d'une mission de patrouille au large d'Oman. Jusqu'à présent, Washington n'avait pas commenté la cause de l'accident. Les deux pilotes de l'hélicoptère ont été secourus après quelques heures.

"Ils sont sains et saufs", a déclaré Trump. L'armée israélienne (IDF) a signalé que des soldats ont été pris pour cible près de la frontière entre Israël et le Liban. Un homme aurait ouvert le feu depuis le Liban sur les troupes, avant d'être abattu. Selon l'IDF, aucun soldat n'a été blessé





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