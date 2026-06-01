Les États-Unis et Israël lancent des attaques contre l'Iran

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, ce qui a conduit à des réponses aériennes de la part du régime iranien dans toute la région du Golfe. Le cessez-le-feu fragile entre l'Iran et les États-Unis continue de monter en tension.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran le 28 février. Le régime iranien a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe .

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Il y a un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, mais les tensions entre les deux pays continuent à monter. Israël et le Liban ont également convenu d'un cessez-le-feu, qui a été prolongé de 45 jours le 15 mai. L'Iran ne transmettra plus de messages à la Maison-Blanche pour le moment, a annoncé le média d'État iranien Tasnim.

Ces discussions se sont tenues jusqu'à présent via des intermédiaires, mais l'Iran n'est pas d'accord avec les attaques menées par Israël dans le sud de l'Iran et la bande de Gaza.

"Il n'y aura plus de discussions tant que les exigences iraniennes sur la fin des opérations militaires israéliennes ne seront pas respectées", a déclaré le média d'État. En outre, Tasnim a annoncé que l'Iran bloquerait complètement la strait de Hormuz et pourrait faire appel à des partenaires pour fermer la strait de Bab el Mandeb.

Les informations sont venues quelques minutes après les promesses du président iranien Masoud Pezeshkian, qui a déclaré que l'Iran "tenterait de toutes les voies pour normaliser la circulation des navires dans la strait de Hormuz". Il a fait cette déclaration après un entretien avec le premier ministre du Japon, Sanae Takaichi. Pezeshkian a également promis de trouver des moyens pour que les navires japonais puissent passer plus vite par la mer





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