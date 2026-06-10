Les États-Unis et Israël lancent des attaques contre l'Iran

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran le 28 février. Le régime iranien a répondu avec des raids aériens dans la région de la mer d'Arabie.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran le 28 février. Le régime iranien a répondu avec des raids aériens dans la région de la mer d'Arabie.

Suivez les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis ont bombardé l'Iran dans le détroit d'Hormuz comme représailles pour l'abattage d'un hélicoptère. L'Iran et Israël auraient cessé de se faire mutuellement des attaques. Selon les médias israéliens, cela se fait sous la pression du président Trump.

"Nous allons attaquer l'Iran, très fort attaquer", a déclaré le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse. Il a répété que l'Iran serait attaqué aujourd'hui.

"Nous les avons frappés très fort hier et nous allons les frapper encore aujourd'hui", a-t-il ajouté. Le président a refusé de dire quelles cibles les troupes américaines allaient attaquer.

"Nous étions vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils nous font marcher, ils nous font rire", a-t-il ajouté. Le comité exécutif de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) exige que Téhéran fasse connaître l'information sur les réserves d'uranium en Iran. C'est "absolument nécessaire et urgent" que la République islamique fasse connaître ses réserves d'uranium, exige le conseil de gouverneurs de l'AIEA à Vienne dans une résolution.

Les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont initié la résolution. Dans celle-ci, le conseil exige également que l'Iran donne accès aux inspecteurs de l'AIEA. Cela devrait conduire à ce qu'il n'y ait pas de matériau nucléaire destiné à des fins militaires. La résolution n'est pas juridiquement contraignante, mais elle met la pression sur l'Iran.

L'AIEA a répété son avertissement de faire appel à la sécurité du Conseil de sécurité des Nations unies à New York, si Téhéran continue à refuser de coopérer. L'AIEA n'a pu contrôler les réserves d'uranium et la plupart des installations nucléaires en Iran au cours des derniers mois. Téhéran a accordé à l'AIEA l'inspection de sa centrale nucléaire de Bushehr au cours du dernier trimestre.

Le pays dispose au total de 22 installations, dont une grande partie a été endommagée par les attaques des États-Unis et d'Israël. Plus de 20 000 habitants d'Iran sont sans eau après les attaques américaines de la nuit dernière. C'est ce que disent les médias d'État iraniens. Il y aurait deux réservoirs d'eau qui auraient été touchés.

La fourniture d'eau potable à la ville côtière de Kuhestak et à dix villages environnants est complètement arrêtée. Les ministères des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine appellent les parties concernées à la "prudence" après les contre-attaques mutuelles.

"Les États-Unis ont manifestement choisi de ne pas bombarder la capitale iranienne de Téhéran. Cela aurait été une grande escalade. C'est relativement proportionné par rapport aux États-Unis", explique Jens Franssen, notre expert du Moyen-Orient dans De Ochtend (Radio 1).

"Les États-Unis ont encore beaucoup de capacités militaires dans la région de la mer d'Arabie. L'Iran a réagi ce matin avec des représailles. Non les porte-avions américains n'ont pas été attaqués, mais le quartier général de la 5e flotte au Bahreïn, dont on sait qu'il est bien défendu. C'est le même scénario au Koweït et en Jordanie.

L'impact est faible.

", Les États-Unis ont lancé des attaques contre trois emplacements près de la ville d'Azraq, à 100 kilomètres à l'est de la capitale jordanienne d'Amman, où se trouve une base militaire américaine. L'Iran a réagi la nuit dernière en lançant des missiles contre une base aérienne américaine en Jordanie. Des hangars avec des avions de combat F-35 auraient été touchés et un centre de commandement militaire américain. L'armée américaine a commencé à exécuter de nouvelles "attaques de défense" contre l'Iran.

C'est ce que rapporte Centcom, le commandement militaire pour le Moyen-Orient, via X. "La mission est une réponse égale à l'agression iranienne injustifiée.

" Les attaques suivent l'abattage d'un hélicoptère de combat américain par l'armée iranienne. Le président américain Donald Trump avait annoncé que les États-Unis réagiraient à cette action. Selon les médias iraniens, des explosions ont été entendues dans les villes portuaires iraniennes de Bandar Sirik, Kuhestak et Minab, qui se trouvent toutes près du détroit d'Hormuz, rapporte la chaîne de nouvelles arabe Al Jazeera.

L'hélicoptère d'attaque Apache américain qui s'est écrasé hier dans le détroit d'Hormuz a été "abattu par les Iraniens", écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme de médias Truth Social.

"Les États-Unis doivent, par nécessité, répondre à cette attaque", ajoute-t-il. Trump n'explique pas ce que signifie la réponse américaine. L'hélicoptère d'attaque aurait été abattu pendant une mission de patrouille près de la côte d'Oman





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