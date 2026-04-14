Les États-Unis et l'Indonésie annoncent un partenariat de défense majeur

Les États-Unis et l'Indonésie renforcent leurs liens de défense avec un accord majeur axé sur la modernisation militaire, le renforcement des capacités et la coopération opérationnelle, dans un contexte géopolitique complexe.

Les États-Unis et l' Indonésie ont annoncé lundi un partenariat de défense qualifié de 'majeur', marquant une étape significative dans leurs relations bilatérales. Cette collaboration, dévoilée par le biais d'un communiqué conjoint, englobe divers domaines cruciaux pour la sécurité et la coopération régionale. L'accord porte notamment sur la modernisation militaire de l' Indonésie , le renforcement de ses capacités de défense , ainsi que sur des programmes de formation et d'enseignement militaire professionnel. Les deux nations envisagent également d'accroître la fréquence et l'envergure des exercices conjoints et de renforcer leur coopération opérationnelle. Cette initiative intervient dans un contexte géopolitique complexe, où la stabilité dans la région indo-pacifique est cruciale.

L'Indonésie, qui dispose de la force militaire la plus importante d'Asie du Sud-Est selon le site d'analyse Global Firepower, se trouve en position stratégique. La proposition américaine, qui permettrait aux avions militaires des États-Unis d'accéder à l'espace aérien indonésien, fait l'objet d'un 'examen attentif' par les autorités indonésiennes. Cet examen est mené en tenant compte des procédures nationales et nécessitera des discussions supplémentaires. Jakarta a souligné que le partenariat de défense offrait une 'occasion de renforcer les capacités de défense nationale', tout en réaffirmant son attachement à une politique étrangère 'libre et active', à la préservation de ses intérêts nationaux et au plein respect de sa souveraineté.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a salué ce partenariat comme une reconnaissance de la 'solidité et du potentiel' des liens bilatéraux en matière de défense, soulignant l'importance de ce partenariat pour la stabilité régionale. L'Indonésie, tout en maintenant une posture diplomatique non alignée, a rejoint l'année dernière le bloc des BRICS, témoignant de sa volonté d'explorer des partenariats variés.

Ce partenariat de défense s'inscrit dans un contexte plus large de dynamiques géopolitiques dans la région indo-pacifique. L'Indonésie, en tant que pays stratégiquement situé, joue un rôle clé dans le maintien de la stabilité régionale. Le détroit de Malacca, qui traverse le territoire indonésien, est un point de passage maritime essentiel pour le commerce mondial, notamment pour le transport de pétrole et de produits pétroliers. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) le considère comme le point de passage le plus fréquenté au monde pour ce type de marchandises.

Parallèlement à cette annonce, le président indonésien, Prabowo Subianto, se trouvait lundi à Moscou pour des entretiens avec Vladimir Poutine, abordant notamment la question du pétrole. Prabowo Subianto a également participé à des événements aux États-Unis, notamment en signant un accord commercial avec Donald Trump et en rejoignant son 'Conseil pour la paix'. Cette série de rencontres diplomatiques et d'accords commerciaux illustre la volonté de l'Indonésie de diversifier ses partenariats et de préserver ses intérêts nationaux dans un environnement international en constante évolution.





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