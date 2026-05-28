Les Etats-Unis et l'Iran établissent un cadre d'accord pour une extension du cessez-le-feu

Les Etats-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord pour une extension du cessez-le-feu de 60 jours, mais cet accord n'a pas encore été validé par Donald Trump. Cet accord préalable ne règle pas la question du programme nucléaire iranien mais ouvre la voie à des négociations plus poussées à ce sujet.

Un responsable américain a déclaré à Reuters que l'armée avait abattu quatre drones d'attaque iraniens et frappé une station de contrôle dans le port de Bandar Abbas d'où un cinquième drone allait être lancé.

L'agence de presse iranienne Tasnim a cité une source militaire disant que la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait tiré en direction d'un pétrolier américain qui tentait de traverser dans une zone inhabitée près de Bandar Abbas, a dit la source, précisant qu'aucune victime ni dégât n'avait été signalé. Plus tôt dans la journée, la télévision d'Etat iranienne a dit avoir obtenu une copie d'un protocole d'entente préliminaire prévoyant que Téhéran rouvrirait dans un délai d'un mois le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz, qu'il gérerait ensuite en coopération avec Oman, tandis que Washington lèverait son blocus naval et retirerait ses troupes des zones limitrophes de l'Iran.

En fin d'après-midi, on apprenait que les Etats-Unis et l'Iran avaient établi un cadre d'accord qui prévoyait une extension du cessez-le-feu de 60 jours mais qui n'avait pas encore été validé par Donald Trump, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources américaines. L'information a d'abord été révélée par le site Axios, selon lequel cet accord préalable ne règlerait pas la question du programme nucléaire iranien mais ouvrirait la voie à des négociations plus poussées à ce sujet





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