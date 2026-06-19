Les États‑Unis et l'Iran préparent une signature à Genève malgré les doutes de Téhéran

Des responsables américains annoncent une cérémonie de signature à Genève, tandis que le ministère iranien conteste sa nécessité et demande des garanties concrètes avant de poursuivre les négociations nucléaires.

Cette semaine, des responsables des États‑Unis ont annoncé qu'une cérémonie officielle de signature aurait lieu à Genève , marquant une étape décisive dans les pourparlers sur le programme nucléaire iranien.

Cette information a immédiatement suscité la réaction du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a contesté la nécessité d'un tel événement public, arguant que la simple signature d'un accord technique suffisait à faire avancer les négociations. Selon les autorités iraniennes, la priorité reste la mise en œuvre concrète du protocole d'accord par Washington avant d'entamer un nouveau cycle de discussions.

L'agence de presse officielle iranienne, Tasnim, a rapporté ce jeudi que les négociateurs de Téhéran étaient prêts à entamer les travaux techniques, mais qu'ils attendent des signes tangibles de la part des États‑Unis pour vérifier que les engagements pris sont réellement appliqués. Cette exigence s'inscrit dans un contexte de méfiance historique entre les deux pays, où chaque avancée est scrutée à la loupe par les deux parties.

Le sénateur américain JD Vance, accompagné d'une délégation de haut niveau, s'est déclaré prêt à se rendre à Genève dès que les modalités pratiques des pourparlers seront finalisées, a indiqué le porte‑parole de la Maison Blanche dans un communiqué officiel. Le même communiqué précise que les négociations, initialement prévues pour débuter aujourd'hui, s'étendront sur une période de soixante jours, période pendant laquelle les deux parties devront résoudre les questions les plus épineuses liées au programme nucléaire iranien.

Au cœur de ces discussions se trouvent plusieurs points de discorde : le niveau d'enrichissement de l'uranium, le nombre de centrifugeuses autorisées, ainsi que les mécanismes de vérification et de conformité supervisés par le Fonds international atomique (IAEA). Les États‑Unis insistent sur le fait que Téhéran ne puisse plus recréer la capacité de produire des armes nucléaires, tandis que l'Iran recherche des garanties qui lui permettent de développer un programme nucléaire civil reconnu internationalement.

Les négociations s'inscrivent dans le sillage des bombardements de juin 2025, qui ont ravivé les tensions régionales et rappelé l'enjeu géopolitique du programme nucléaire iranien. Les deux parties sont désormais sous le feu des regards internationaux, chaque geste pouvant influer sur la stabilité du Moyen‑Orient et sur les relations transatlantiques.

Les observateurs soulignent que, même si la signature d'un accord à Genève serait symboliquement importante, la véritable épreuve réside dans la capacité des États‑Unis à respecter leurs engagements financiers et logistiques, ainsi que dans la volonté de Téhéran de se conformer aux exigences de l'IAEA. En attendant, les médias et les analystes continuent de suivre de près les développements, espérant que le processus aboutira à une réduction durable des risques nucléaires et à une amélioration des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran





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