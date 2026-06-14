Les États-Unis et l'Iran se préparent à signer un accord de paix

Les États-Unis et l'Iran sont en train de préparer la signature d'un accord de paix qui mettrait fin au conflit qui dure des mois dans la région du Moyen-Orient. Les deux pays ont lancé des attaques contre l'Iran, mais l'Iran a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pendant 2 jours, notamment dans la Straße de Hormuz.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe .

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pendant 2 jours, notamment dans la Straße de Hormuz. Cela en guise de représailles pour l'abattage d'un hélicoptère. Le traité de paix sera signé à distance.

Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan dit que cette cérémonie d'adhésion électronique est prévue pour dimanche, bien que l'Iran n'y soit pas pour rien. Des sources au sein de l'exécutif américain ont confirmé à la plateforme de médias Axios que la signature du traité serait électronique. Le vice-président américain J.D. Vance, qui dirige l'équipe de négociation américaine, ne pourrait pas rentrer aux États-Unis avant que le président Trump ne parte pour la G7 à Paris lundi matin.

Le président américain Trump maintient que le traité de paix avec l'Iran sera effectivement signé demain, jour de son 80e anniversaire.

"La signature du traité est prévue pour demain", écrit-il sur son réseau social Truth Social. Depuis le début de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, les deux pays n'ont jamais été aussi proches d'un accord de paix. Mais l'accord doit encore être signé, et il reste encore beaucoup d'incertitudes. Les informations qui filtrent à la fois des deux côtés diffèrent sur certains points.

Nous savons déjà quelques chose. L'Iran a indiqué que la signature du traité avec les États-Unis, dont le médiateur pakistanais a déjà parlé, ne se produira pas dimanche. C'est ce que suggérait toutefois le premier ministre pakistanais.

"La possibilité que l'accord soit signé dans les prochains jours ne peut pas être écartée", a déclaré un porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères. Le porte-parole a ajouté que l'on devait être prudent avec les déclarations sur la signature, "en raison de l'hésitation de l'autre partie", ce qui signifie les États-Unis. Le premier ministre pakistanais a déclaré que l'accord entre les États-Unis et l'Iran serait signé dans les 24 prochaines heures.

Selon lui, il y a déjà une entente entre les États-Unis et l'Iran sur un cadre pour un accord de paix qui mettrait fin au conflit qui dure des mois dans la région du Moyen-Orient. Le Pakistan a été médiateur dans les négociations entre les deux pays. Selon lui, son pays est en train de préparer les étapes pour la signature électronique de l'accord.

"La version finale du texte sera probablement signée dans les 24 prochaines heures", a-t-il noté auprès de l'agence de presse Reuters et sur X. Depuis des semaines, les États-Unis et l'Iran ont diffusé des informations contradictoires sur un accord entre les deux pays, mais le Pakistan a l'air d'être de plus en plus optimiste. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araqchi a parlé à la télévision d'État iranienne.

Selon Araqchi, il n'y a pas encore d'accord, un document appelé "mémorandum d'entente" n'a pas encore été signé. Les modifications au texte sont encore possibles, selon lui. Le ministre iranien des Affaires étrangères a mentionné plusieurs éléments qui feraient partie de l'accord : La guerre cesserait sur tous les fronts. Cela signifie aussi que l'Israël doit se retirer des zones qu'il occupe actuellement au Liban.

La Straße de Hormuz serait à nouveau ouverte, les États-Unis leveraient le blocus des ports iraniens. Le contrôle de la strait resterait entre les mains de l'Iran et de l'Oman. Sur le programme nucléaire iranien, on en parlerait dans une étape ultérieure. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré être optimiste sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Selon Sharif, il y a un accord définitif sur un traité de paix et le Pakistan travaille en étroite collaboration avec les deux parties pour terminer les étapes suivantes. Il a souligné que jamais un accord n'a été aussi proche de se réaliser. Les déclarations correspondent à la rôle de médiateur que le Pakistan a joué dans les derniers mois dans les négociations entre Washington et Téhéran. Doit-on en déduire que l'accord est en train de se faire ?

Qui le saura ? Selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, un "mémorandum d'entente" avec les États-Unis a jamais été aussi proche. Il a dit que les médias devraient ne pas spéculer sur le contenu de l'accord, maintenant que le texte de l'accord est presque terminé. Le président américain a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il ne croyait pas aux informations selon lesquelles un accord était en train de se faire entre l'Iran et les États-Unis.

Les médias iraniens ont déclaré que la déclaration du président Trump selon laquelle un accord serait signé dimanche ne correspondait pas à la réalité. Plus tôt, le président Trump avait déclaré que les États-Unis avaient conclu un accord avec l'Iran. Selon l'agence de presse Reuters, la signature pourrait avoir lieu à Genève. Les médias iraniens parlent de cela à présent





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