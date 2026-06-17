Les États-Unis ont désormais trop peu de munitions en raison de l'utilisation intensive de précision pendant la guerre avec l'Iran. Le gouvernement américain a confirmé cela pour la première fois dans des documents qu'il a libérés lui-même. La pénurie constitue 'une menace directe' pour la sécurité nationale et la disponibilité de l'armée américaine dans le monde entier.

Les États-Unis ont désormais trop peu de munitions en raison de l'utilisation intensive de précision pendant la guerre avec l' Iran . C'est ce que confirme le gouvernement américain pour la première fois dans des documents qu'il a libérés lui-même.

Cette pénurie constitue 'une menace directe' pour la sécurité nationale et la disponibilité de l'armée américaine dans le monde entier, indique-t-on. Le président Donald Trump a déclaré qu'il allait prendre des mesures. Selon un mémorandum présidentiel qui a été officiellement publié cette semaine, l'industrie de la défense américaine est confrontée à 'des limitations systématiques, des chaînes d'approvisionnement fragiles et des problèmes de production'. Il s'agit de la première fois que ces pénuries sont confirmées de manière aussi claire.

Depuis plusieurs mois, des rapports de think tanks de premier plan ont laissé entendre qu'il y avait un manque de munitions. Selon un rapport récent du prestigieux Center for Strategic and International Studies (CSIS), les États-Unis ont déjà utilisé plus de la moitié de leur stock de 4 types de munitions cruciales dans la guerre contre l'Iran, y compris les Tomahawk et les SM-6 missiles intercepteurs.

Bien que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ait souvent affirmé que les réserves 'sont fortes', Washington a finalement dû reconnaître que l'industrie de la défense ne pouvait pas suivre la demande croissante. La reconnaissance que la pénurie 'constitue une menace directe' constitue une importante réorientation de la politique. Pour faire face à cette pénurie, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, reçoit des pouvoirs étendus.

Ainsi, il pourra dans le futur obliger certaines entreprises de la défense à donner la priorité aux commandes de défense par rapport aux commandes commerciales. Le gouvernement suspend également temporairement des lois de concurrence sévères. Cela permettra à des entreprises concurrentes de la défense comme Lockheed Martin et RTX (Raytheon) d'obtenir une exemption légale pour partager leur capacité de production, leurs données et leurs ressources rares via des 'accords de coopération volontaire'.

Des mesures de ce type n'étaient plus prises depuis la Seconde Guerre mondiale. Le niveau critique des réserves de munitions est principalement dû à la guerre continue contre l'Iran. Les bases militaires américaines ont été constamment attaquées par l'Iran avec des missiles et des drones. Pour les faire cesser, les États-Unis doivent lancer des missiles de défense aérienne.

Cependant, la quantité de ces missiles est limitée. En outre, il est difficile de remplir les réserves (ce processus peut durer des années), ce qui fait que les réserves diminuent rapidement. La guerre en Iran coûte aux États-Unis 1 milliard d'euros par jour, et ce montant a augmenté ces derniers mois pour atteindre 118 milliards d'euros. Il y a une grande inquiétude derrière les scènes à Washington que les dépôts de munitions épuisés créent une vulnérabilité dans l'océan Pacifique.

On craint que la Chine exploite la faiblesse des capacités de munitions américaines pour lancer une invasion militaire de Taïwan, sachant que Washington n'a actuellement pas la capacité de soutenir deux conflits majeurs en même temps. Ou les nouvelles mesures de la DPA vont résoudre rapidement le problème, ce n'est pas la question.

Les experts soulignent que l'élimination des barrières bureaucratiques entre les entreprises de défense aide effectivement, mais que cela prend des années pour élargir physiquement les usines et résoudre les problèmes profonds de pénurie de microprocesseurs et de missiles à propergol solide. La administration américaine tente d'obtenir une augmentation du budget de la défense via un processus budgétaire pour atteindre un record de 1 500 milliards de dollars





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