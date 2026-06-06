Les États-Unis sont confrontés à un manque de drones Reaper en raison des pertes en Iran. Depuis l'annonce de la production de la nouvelle génération de drones, plus de 1 milliard de dollars ont été dépensés pour essayer de les renouveler. Cependant, comme les drones Reaper ne sont plus produits, les États-Unis ne peuvent pas rapidement renouveler leur stock.

Sinds de start van la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, presque 30 drones Reaper avancés ont été abattus. Cela a été rapporté par des sources proches du Pentagone .

Les pertes totales s'élèvent déjà à plus d'un milliard de dollars. Puisque le drone n'est plus produit, les États-Unis ne peuvent pas rapidement renouveler leur stock. Par conséquent, ils doivent se hâter de trouver un remplaçant. Les États-Unis ont un manque de ces avions sans pilote en raison de la guerre en cours en Iran et des grands dommages matériels subis par l'armée américaine





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