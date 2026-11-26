Le coût de la vie pousse les ménages belges à réduire les étrennes données aux éboueurs et facteurs. Une tradition de fin d'année qui évolue, privilégiant parfois les gestes symboliques comme un café.

À l'approche des fêtes de fin d'année, la tradition des étrennes pour les éboueurs et les facteurs connaît une tendance notable en Belgique. Face à la hausse continue du coût de la vie, de nombreux ménages ajustent leurs dons, rendant les contributions parfois plus modestes qu'auparavant. Cette évolution reflète les tensions économiques actuelles qui pèsent directement sur le pouvoir d'achat des familles.

Des dons en argent plus modestes et diversifiés

Chaque année, avant Noël, certains foyers belge avaient l'habitude d'offrir quelques euros aux travailleurs assurant la collecte des déchets ou la distribution du courrier. Cette pratique perdure mais ne fait plus l'unanimité dans la société. Sur le terrain, les montants et les formes de reconnaissance varient considérablement d'un ménage à l'autre. Un passant a ainsi déclaré donner généralement dix euros à l'éboueur, tandis que le montant pour le facteur peut varier entre cinq et vingt euros selon les circonstances. D'autres citoyens préfèrent offrir un café ou une boisson plutôt que de l'argent. Certains n'envisagent tout simplement pas de donner, invoquant un petit salaire comme justification principale pour ne pas participer à cette tradition financière.

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Les perceptions des collecteurs de déchets chez Hygéa

Pour les éboueurs, les montants reçus varient également fortement d'une journée à l'autre. Ludovic, collecteur de déchets chez Hygéa, reçoit parfois quelques centimes, mais parfois plusieurs euros de la part de citoyens plus généreux. Il constate que la situation financière actuelle rend la période plus difficile pour tous. Mathieu Urbain, collecteur chez Hygéa et délégué principal CGSP, comprend parfaitement les réticences des ménages face à la précarité grandissante. Il explique que ces difficultés sont subies au quotidien par les travailleurs eux-mêmes. Pour lui, ces étrennes ne doivent toutefois pas être perçues comme une obligation morale stricte.

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Une reconnaissance qui passe par des gestes symboliques

Mathieu Urbain rappelle que ces dons restent avant tout une marque de reconnaissance pour un métier difficile, exercé par tous les temps. La reconnaissance ne passe pas nécessairement par l'argent seul. Un café, un petit gâteau ou un dessin d'enfant peuvent aussi faire plaisir aux travailleurs du quotidien. C'est juste une petite récompense au mérite de ce travail qui est quand même compliqué, souligne-t-il. L'argent récolté est d'ailleurs souvent placé dans un pot commun pour organiser une sortie entre collègues. C'est une façon de partager ces petits gestes de fin d'année qui renforcent la solidarité au sein des équipes.