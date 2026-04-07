Les Faky d'Or : Le Clash des Classes, un Duel Épique entre Culture Générale et Fact-Checking

Découvrez le nouveau programme 'Les Faky d'Or, le clash des classes', une compétition éducative et divertissante opposant deux écoles sur des questions de culture générale et de vérification des faits. Suivez les équipes à travers des défis palpitants et découvrez qui remportera la victoire !

Deux écoles se défient dans un duel captivant alliant culture générale et vérification des faits. Les élèves, divisés en équipes, s'affrontent à travers une série de questions et de défis, cherchant à cumuler un maximum de points. Le format est simple mais impitoyable : une réponse correcte rapporte 10 points, tandis qu'une réponse via un QCM en rapporte seulement 5.

L'hésitation et le manque de réactivité sont lourdement sanctionnés, avec une perte de 10 points si la classe ne parvient pas à buzzer suffisamment rapidement. Le suspense est garanti jusqu'au bout, car le dernier défi de chaque émission peut tout faire basculer, offrant une chance de remporter 20 points décisifs. Pierre, visiblement ému, redécouvre son ancienne école de Jemelle, où les changements sont notables. La salle de théâtre, symbole de son passé, est toujours là, ce qui le rassure. Mais l'arrivée de tables de ping-pong dans la cour témoigne d'une évolution surprenante et joyeuse, évoquant chez lui un sentiment de nostalgie et de bonheur. Malgré ces souvenirs, l'équipe turquoise est prête pour la compétition. Une première bonne réponse met l'ambiance, avant que la classe ne se tourne vers un QCM, plus complexe. L'émotion monte, les visages se figent devant des images à décrypter. Le premier défi est synonyme de stress pour certains élèves, le coeur battant la chamade. Cependant, la persévérance porte ses fruits et les bonnes réponses s'enchaînent, notamment sur le thème du sport. Pour Pierre, l'école est bien représentée. L'espoir de la demi-finale est permis. L'aventure se poursuit, cette fois-ci à l'école de Laura. Une photo dans un couloir rappelle le passage de Pierre. L'alternance de bonnes et mauvaises réponses maintient la tension. Les élèves se concentrent pour honorer l'école de Laura. Les questions sur le sport sont réussies, tout comme la reconnaissance d'image. Un QCM sur Chat GPT teste les connaissances en anglais. Laura est fière de sa classe : 'ils ont été chauds et efficaces'. Le verdict final est attendu avec impatience.\Le programme 'Les Faky d'Or, le clash des classes' promet une expérience éducative et divertissante. Diffusé en exclusivité et intégralement sur Auvio à partir du 2 avril, coïncidant avec la Journée Internationale du Fact-Checking, il est également disponible sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Les téléspectateurs pourront également suivre les épisodes sur Tipik du 6 au 10 avril, entre 16h et 17h, et sur Auvio Kids TV (La Trois) à 19h30. La grande finale est prévue pour le 10 avril. Ce format inédit, alliant information et jeu, vise à sensibiliser le public, notamment les jeunes, à l'importance de la culture générale et de la vérification des informations, dans un monde saturé d'informations, parfois erronées. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le talent des élèves et de tester vos propres connaissances. Le programme est conçu pour être à la fois instructif et captivant, offrant une expérience enrichissante pour tous les publics, tout en mettant en lumière les enjeux cruciaux de la vérification des faits et de la pensée critique.\Cette compétition, riche en rebondissements, est une excellente occasion pour les jeunes de développer leur esprit critique et leur curiosité intellectuelle. Le programme est conçu pour stimuler l'intérêt pour la culture générale et le fact-checking, tout en offrant une expérience ludique et interactive. La diversité des questions posées, allant du sport à la technologie en passant par l'histoire et la géographie, permet d'élargir les connaissances des participants et des téléspectateurs. L'utilisation de différents formats, comme les questions directes et les QCM, ajoute du dynamisme à l'émission et maintient l'attention du public. La présence de personnalités comme Pierre et Laura, qui témoignent de leurs expériences, ajoute une dimension humaine et personnelle à la compétition. Les réseaux sociaux et la télévision offrent une large diffusion à ce programme, permettant d'atteindre un public diversifié et de toucher un large éventail de personnes intéressées par l'apprentissage et le divertissement. 'Les Faky d'Or' se positionne ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture générale, de jeux et de sensibilisation à l'importance de la vérification des faits





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