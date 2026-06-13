Les femmes afghanes, entre ségrégation et liberté

Les femmes afghanes ont vécu un changement brutal dans leur vie il y a cinq ans. Elles ont manqué contre les fondamentalistes et leur régime misogyne, mais leur sort s'est décidé deux mois plus tard en Belgique.

Je vous écris alors que nous venons à peine de nous quitter. Il y a une heure, nous étions ensemble au parlement européen. Il y a cinq ans, vos vies ont changé brutalement, irrémédiablement.

Le matin du 17 août 2021, soit moins de deux jours après la chute de la République afghane et le retour de l'émirat islamique, vous étiez descendues dans la rue pour manifester contre les fondamentalistes et leur régime misogyne. Vous vous étiez armées de pancartes sur lesquelles vous aviez écrit en anglais, en pashto et en dari : C'est dans ce contexte que je vous ai rencontré.

J'étais sur place en tant que reporter pour documenter ce bouleversement sismique et je voulais vous interviewer, vous, les toutes premières activistes à avoir osé manifester contre le nouveau pouvoir. Vous aviez peur de perdre tous les acquis que les femmes afghanes avaient gagnés ces vingt dernières années. Le temps vous a donné raison.

La liste des métiers que vous pouvez exercer s'est rétrécie et il vous est devenu interdit de vous déplacer sur des longues distances sans être accompagnées d'un tuteur. Au point que les organisations de défense des droits humains parlent aujourd'hui d'une ségrégation institutionnalisée, d'un régime qui vous ôte vos droits et vous traque. Un jour, vous m'avez envoyé une vidéo montrant des hommes armés tambouriner à votre porte. Vous m'avez demandé de l'aide alors moi aussi j'ai demandé de l'aide.

Cette semaine-là, Sophie Wilmès, qui était alors ministre des affaires étrangères, participait justement à une conférence ayant pour sujet les droits des femmes afghanes. J'ai demandé à son porte-parole une entrevue pour plaider votre cause. Je pensais qu'elle m'accorderait cinq minutes et qu'elle me répondrait qu'elle ferait son possible mais que tout de même, vous comprenez, tout ça, c'est compliqué.

Au final, elle m'a posé beaucoup de questions sur la situation en Afghanistan et au bout d'un quart d'heure elle m'a dit : Ok, c'est d'accord. C'est l'avantage, j'imagine, des petits pays avec des petits ministres et des petits journalistes. Votre sort s'est décidé là, comme ça, un verre de vin blanc déjà tiède à la main, sans autre cérémoniel qu'une promesse. Deux mois plus tard, vous atterrissiez en Belgique.

Nous nous sommes retrouvés dans un centre Fedasil bruxellois, le fameux Petit-Château, et, pandémie de Covid oblige, vous m'avez raconté votre épopée à travers des vitres en plexiglas. Et voilà que ce matin nous nous sommes revus au parlement européen, dans le bureau de cette politicienne qui avait dit





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