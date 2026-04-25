Les Flammes 2024 : Une Cérémonie Éblouissante Célèbre les Cultures Urbaines

La quatrième édition de la cérémonie des Flammes à Paris a mis à l'honneur les talents de la musique urbaine, avec des performances mémorables, des récompenses prestigieuses et des messages forts sur l'engagement social et la résilience artistique.

La cérémonie des Flammes , un événement parisien célébrant les cultures populaires, a une fois de plus confirmé son statut de rendez-vous annuel incontournable. Cette initiative, portée par Booska-P , Yard et Spotify , met en lumière des artistes et des genres longtemps négligés par les événements grand public.

La quatrième édition, qui s'est déroulée à la Seine Musicale, a vu défiler un impressionnant casting d'artistes ayant marqué l'année musicale, parmi lesquels Théodora, disizi, KeBlack, RnBoi, Timar, Fallon, R2, Wejdene, Gradur, Youssoupha, L2B, Jolagreen23, Bigflo & Oli et bien d'autres. La cérémonie a également attiré des personnalités venues de Belgique, notamment la chanteuse Angèle et le rappeur Youssef Swatt’s, accompagnés de sa compagne Isia, ainsi que le champion de MMA Patrick Habirora et la jeune star Camille Yembe, en compagnie de Gandhi.

L'événement a été marqué par quelques moments plus controversés, comme la présence de Nono La Grinta avec un chaton, suscitant des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. La soirée, animée par Newin Bokhari, a débuté par un hommage à la résilience, avec des performances de Driver, Daryl Ngoufi et Arknow. L2B a ouvert le bal musical avec leur hit 'Flying Blue', rejoint sur scène par La Fouine pour un moment nostalgique.

Les performances ont été variées et de haute qualité, avec Ronisia captivant le public avec 'Solide', Youssoupha rendant hommage à sa fille avec 'Dieu est grande', et Kerchak créant la surprise en retirant sa cagoule emblématique pendant son featuring avec Bamby, 'Pas jalouse'. Gradur a enflammé la scène avec ses shegeys, profitant de l'occasion pour annoncer un nouvel album, tandis que JolaGreen23 a révélé la date de son premier concert au Zénith.

Malgré sa nomination, Juste Shani n'a pas remporté le prix de révélation féminine, mais a eu l'honneur de monter sur scène avec Bigflo & Oli, Youssoupha, Guizmo. Oli a profité de ce moment pour rendre hommage à Calbo, Werenoi et Willy l’Ancien, réaffirmant son amour pour le rap. L2B a enfin été récompensé, remportant la Flamme de la révélation masculine.

Un hommage poignant a été rendu à Werenoi, décédé l'année précédente, qui a reçu à titre posthume la Flamme de l’album rap pour 'Diamant Noir'. La cérémonie a également été l'occasion pour certains artistes de s'exprimer sur des sujets importants. Fallon, sacrée révélation féminine de l'année, a partagé son soulagement et a encouragé les femmes de l'industrie musicale à persévérer face aux obstacles, notamment en évoquant la perte de ses masters.

Féris Berkat, cofondateur de Banlieues Climat, a reçu la Flamme de l’engagement social et a souligné l'importance du travail des associations sur le terrain, tout en rappelant la dimension politique de toutes les actions. Le producteur martiniquais Michel Zecler, en remettant ce prix, a profité de l'occasion pour dénoncer les violences policières. La cérémonie des Flammes s'est affirmée comme un événement majeur de la scène culturelle française, célébrant la diversité, la créativité et l'engagement





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