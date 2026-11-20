Le groupe des sept cofondateurs d'Anthropic voit sa fortune augmenter de 63,7 milliards de dollars grâce à l'introduction en bourse historique du développeur de l'IA Claude.

L'introduction en bourse historique d' Anthropic, l'entreprise derrière le chatbot Claude, a provoqué un bouleversement financier majeur pour son équipe dirigeante. Selon les dernières évaluations de Forbes, les sept cofondateurs de la société ont vu leur patrimoine collectif s'accroître de 63,7 milliards de dollars. Cette performance exceptionnelle porte leur richesse totale estimée à 163 milliards de dollars, marquant un tournant décisif pour les experts qui avaient quitté OpenAI il y a six ans.

Contexte de départ et mission de sécurité

Tous les membres du noyau fondateur ont laissé OpenAI il y a exactement six ans. Leur départ était motivé par une divergence fondamentale concernant l'importance accordée à la sécurité des intelligences artificielles. Depuis cette rupture, ils alertent régulièrement les autorités et le public sur les risques inherents au développement non régulément maîtrisé de ces technologies. Cette approche prudente constitue désormais leur identité de marque face à leurs concurrents plus agressifs.

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Dario Amodei et la direction stratégique

Dario Amodei, le CEO et visage public d'Anthropic, occupe une position centrale dans cette réussite. Né à San Francisco, fils d'un tanneur et d'une mère impliquée dans la rénovation de bibliothèques publiques, il possède un doctorat en biofizique et neurosciences computationnelles de l'université de Princeton. Après des expériences chez Baidu et Google, il a rejoint OpenAI comme Vice-President of Research avant de fonder sa propre structure.

Il jugeait alors l'accent mis sur la sécurité insuffisant au sein de l'entreprise initiale. Sa sœur cadette, Daniela Amodei, assure quant à elle les fonctions de President et de présidente du conseil d'administration. Ancienne active dans le Congrès américain et chez Stripe, elle a également été Vice President of Safety and Policy chez OpenAI. Elle complète ainsi l'équilibre ambitieux de Dario par une gestion opérationnelle rigoureuse.

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Élargissement du cercle des fondateurs clés

Le groupe des fondateurs inclut également Jack Brown, Jack Clark et Chris Olah. Jack Brown, partisan du renforcement des infrastructures, a récemment soutenu la demande du président Trump d'ériger davantage de datacenters, les qualifiant de source majeure de prospérité économique. Il a activement travaillé aux relations politiques avec Washington, tentant de rétablir des liens avec l'administration après des tensions précédentes avec le Pentagone.

Jack Clark, journaliste britannique formé en littérature, est devenu Head of Public Benefit chez Anthropic. Responsable d'une think-tank évaluant l'impact économique et cybernétique de l'IA, il utilise la métaphore du frein d'une voiture pour illustrer la nécessité de contrôler la vitesse de développement technologique. Son travail vise à garantir que les avancées servent l'intérêt général plutôt que de simples gains financiers.

Chris Olah et l'interprétabilité des modèles

Chris Olah, Interpetability Research Lead, se consacre à la compréhension du fonctionnement interne des modèles, souvent perçus comme des boîtes noires. Diplômé de mathématiques de l'Université de Toronto et ancien boursier de Peter Thiel, il a travaillé chez Google puis OpenAI avant de rejoindre Anthropic. Sa démarche inclut des dialogues avec des leaders religieux, comme lors d'une présentation au Vatican suite à une encyclique papale sur l'IA.

Ce parcours unique souligne la volonté d'Anthropic d'intégrer des perspectives éthiques et philosophiques variées. En combinant expertise technique et réflexion morale, l'entreprise cherche à démontrer que la technologie peut améliorer le monde tout en préservant les valeurs humaines fondamentales face aux risques potentiels.

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Impact social et patrimoine des employés

La réussite financière ne se limite pas aux fondateurs. Selon CNN, environ 5.100 employés d'Anthropic détiennent des actions d'une valeur supérieure à 1 million de dollars. Parmi eux, près de 2.800 collaborateurs possèdent un portefeuilleActions évalué à plus de 10 millions de dollars chacun.

Ce partage de la valeur reflète la philosophie de l'entreprise qui souhaite que le temps gagné par l'outil Claude soit restitué aux utilisateurs. Cette stratégie de distribution des richesses renforce la loyauté interne et positionne Anthropic comme un modèle alternatif dans le secteur technologique dominé par la course à la vitesse au détriment parfois de la stabilité et de l'éthique.