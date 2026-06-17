Les grandes villes wallonnes réclament une réforme de leur financement face à un déséquilibre structurel

Une étude de l'UVCW, présentée lors d'une conférence de presse avec les bourgmestres des principales villes wallonnes, révèle un déséquilibre croissant entre les charges supportées par les villes-centres et leurs recettes. Les élus, notamment Paul Magnette et Willy Demeyer, dénoncent des mécanismes de financement inadaptés à leurs fonctions de centralité et appellent à une refonte du modèle, soulignant que 55% de la population wallonne vit dans ces neuf grandes villes qui concentrent l'essentiel des déficits communaux. Ils préviennent que sans changement, des difficultés majeures se profiles d'ici 2027.

Présentée lors d'une conférence de presse réunissant les bourgmestres des principales villes wallonnes , une étude de l' UVCW met en évidence un déséquilibre croissant entre les charges assumées par les villes-centres et les recettes dont elles disposent.

Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, a souligné que c'est l'ensemble des grandes villes, peu importe les autorités actuelles ou du passé, qui sont touchées par le flux humain. Il estime qu'il s'agit d'un problème structurel ancien et non conjoncturel. Selon lui, une large part du déficit communal wallon est concentrée dans les grandes villes, et les mécanismes actuels de financement ne prennent pas suffisamment en compte leurs fonctions de centralité.

Il a également souligné que 55% des Wallons vivent dans l'une des neuf grandes villes, celles-ci concentrant une part importante de l'activité économique et des services. Le bourgmestre carolo a par ailleurs décrit une organisation territoriale marquée par des déséquilibres entre axes urbains, évoquant une Wallonie structurée autour de dynamiques différenciées. Il a estimé que cette situation rend nécessaire une réflexion sur le financement des fonctions assumées par les villes-centres.

Son homologue liégeois, Willy Demeyer (PS), a pour sa part salué la démarche commune des neuf grandes villes dans le cadre de l'étude. Il a indiqué qu'il s'agissait, selon lui, d'une première mise en commun structurée au niveau des grandes villes, ajoutant que celles-ci supportent des charges liées à leurs fonctions supra communales et devraient être davantage soutenues à ce titre.

Il a également estimé que sans évolution des mécanismes de financement, les grandes villes pourraient être confrontées à des difficultés accrues dans les prochaines années, évoquant l'horizon 2027 comme un point d'attention. Enfin, Thomas Dermine a rappelé que les grandes villes concentrent l'essentiel des déficits communaux en Wallonie et a appelé à une réévaluation de leur modèle de financement.

Il a conclu en estimant que le développement économique régional ne pouvait faire l'impasse sur les grandes villes, une position partagée par Willy Demeyer. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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