Les habitants d'Anderlecht ont construit un mur de déchets devant le siège municipal pour attirer l'attention sur le problème de la propreté dans leur quartier. Ils veulent que le conseil municipal rétablisse les services de nettoyage le week-end et qu'il mette en place des solutions de collecte de déchets plus efficaces.

Une soixantaine d'habitants de la commune d' Anderlecht , dans la banlieue de Bruxelles, ont construit un mur de déchets devant le siège municipal, sur la place du Raadsplein, dimanche après-midi.

Il s'agit de déchets collectés dans leur quartier le matin même. Les habitants veulent attirer l'attention sur le problème de la propreté qui affecte leur quartier, en partie à cause des coupes budgétaires du conseil municipal.

"Certaines semaines, la commune a décidé, en tant que mesure de réduction des coûts, que ses services de nettoyage ne seraient plus actifs le week-end", dit Charlotte Inghels, habitante de Kuregem et l'une des organisatrices de la collecte de déchets. "Cependant, cette commune est entourée par le marché du Zuid, qui a lieu chaque dimanche, et les abattoirs d'Anderlecht, qui sont ouverts tous les jours. Ces lieux génèrent une grande quantité de déchets, surtout le week-end.

" Les habitants ont déjà alerté le conseil municipal sur le problème, mais la réponse qu'ils ont obtenue n'a pas été très encourageante, selon Inghels. "Le bourgmestre a dit qu'il "espérait" avoir un nouveau personnel dans trois mois. Trois mois, ce n'est pas suffisant, nous avons donc décidé de prendre les choses en main deux semaines plus tôt.





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anderlecht Déchets Propreté Conseil Municipal Services De Nettoyage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les pesticides nocifs pour la santé, la Belgique s'oppose à l'autorisation illimitéeLes ministres belges de la Santé, des Affaires européennes et du Climat dénoncent la proposition de la Commission européenne de supprimer la limitation de durée pour l'approbation des substances actives des pesticides. Ils rappellent les risques sanitaires, notamment les perturbateurs endocriniens et la maladie de Parkinson, et estiment que les mécanismes de réévaluation périodique sont essentiels pour intégrer les avancées scientifiques et protéger la santé et l'environnement.

Read more »

Vidéos virales de églises en feu : désinformation et fausses accusations contre migrants et musulmansDes vidéos, souvent anciennes, d'églises enflammées circulent sur les réseaux sociaux, accompagnées d'accusations explicites ou implicites contre les migrants ou les musulmans. La plupart de ces incendies ne sont pas des actes criminels, et lorsqu'ils le sont, les auteurs appartiennent à divers profils. Des influenceurs d'extrême droite ont notamment reproché aux migrants l'incendie de l'église Vondel d'Amsterdam le 1er janvier 2026, sans attendre les conclusions officielles. Ces récits s'inscrivent dans un phénomène plus large de désinformation, comme l'affirmation trompeuse de 150 églises brûlées en Europe en 2025, alors que les mosquées sont également victimes d'incendies. Les incendies peuvent être accidentels, criminels ou de cause inconnue, et les incendiaires relevent de groupes radicaux de tous bords ou d'individus pyromanes.

Read more »

La nouvelle loi de paiement électronique complique la vie des commerçants belgesLa nouvelle loi belge obligeant les commerçants à proposer un moyen de paiement électronique complique la vie de ces derniers. Selon une étude de l'observatoire des prix du SPF Économie, cette méthode a un coût représentant entre 0,2 % et 0,9 % du chiffre d'affaires. Les solutions mobiles comme Apple Pay ou Google Pay, ainsi que les cartes de crédit, sont les options les plus coûteuses. Certains commerçants se plaignent également d'un manque de transparence dans les frais associés à ces méthodes de paiement. En revanche, les consommateurs belges semblent prêts à dépenser de plus en plus pour leurs vacances despite la crise financière. Selon une étude, ils prévoient de dépenser en moyenne 1 244 euros pour leurs vacances cet été. Un homme a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles pour la détention illégale de 150 animaux sauvages vivants dans ses bagages. Les réseaux sociaux ont réagi avec véhémence après le match de football entre le Brésil et le Maroc en Coupe du Monde, qualifiant le Brésil de 'pire équipe de l'histoire' et le match de 'match de bonhomme'.

Read more »

Vinny et Stijn ont perdu tous les deux un bébé en développement : 'Je femme accouche d'un fœtus mort et je ne peux rien faire comme homme'Les partenaires perdent leur bébé et partagent leur histoire avec VRT NWS. Ils expliquent comment ils ont vécu ce moment difficile et comment ils ont essayé de s'en sortir.

Read more »