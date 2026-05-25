Les incidents de football : un problème qui nécessite des mesures

Les incidents de football sont devenus trop fréquents dans notre championnat et il faut prendre des mesures pour les empêcher. Les joueurs, les supporters et la fédération doivent dialoguer et montrer qu'en Belgique nous sommes proactifs.

Nous devons prendre les mesures nécessaires pour empêcher les incidents de gâcher la fête du football. Cela arrive trop souvent dans notre championnat et cela devient un reflet du monde dans lequel nous vivons.

Les joueurs ne sont que de passage et il faut prendre en compte les désirs de montrer que c'est chez nous. Les stades ne sont pas des endroits où il fait bon vivre et il faut prendre des décisions claires pour éviter les escalades incontrôlables. Les supporters visiteurs resteront chez eux et les joueurs qui allumeront des mèches seront suspendus.

C'est une responsabilité collective que ce soit les clubs, les supporters, la fédération qui doivent dialoguer et montrer qu'en Belgique nous sommes proactifs





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Football Incidents Championnat Responsabilité Collective Dialogue

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