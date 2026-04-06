Les Indépendants Belges Face aux Défis Économiques : Un Soutien Vital

L'article explore les difficultés rencontrées par les indépendants en Belgique, confrontés à l'incertitude économique et au stress. Il met en lumière les chiffres alarmants des faillites et des problèmes de santé mentale, tout en présentant les initiatives de soutien disponibles, notamment en matière d'aide psychologique et d'accompagnement entrepreneurial.

En Belgique , le nombre d'indépendants a atteint 1.300.000, un chiffre qui témoigne de l'attrait croissant pour ce mode de vie. Cependant, cette voie entrepreneuriale est également synonyme d'incertitudes, notamment face aux crises économiques et énergétiques. Perrine, indépendante depuis fin 2024, témoigne de cette réalité : « Quand on les voit arriver, on tremble effectivement pas mal, mais du coup on s’organise différemment, on se réinvente perpétuellement.

» Le maintien de l'activité sur le long terme représente un défi majeur. L'année 2025 a vu la Belgique enregistrer 11.665 faillites, et depuis janvier 2026, ce chiffre s'élève déjà à 1.940. Nicolas, un ancien indépendant ayant fait faillite en 2018, partage son expérience : « J’ai eu des pensées noires, à un moment donné on se dit que c’est la seule issue quand on a des dettes qui s’accumulent, quand on a des huissiers qui frappent à la porte, quand on a toutes sortes de choses qui viennent s’accumuler chez vous. Forcément on y pense à un moment donné ». Ces témoignages mettent en lumière la précarité et les difficultés rencontrées par de nombreux entrepreneurs. La pression financière, les démarches administratives et l'isolement sont autant de facteurs qui contribuent à la fragilisation de cette population. \Face à cette situation préoccupante, des initiatives de soutien se multiplient. La détresse des indépendants est reconnue comme un enjeu de santé publique, avec des conséquences dramatiques. En Belgique, un entrepreneur se suicide tous les deux à trois jours. Entre 2018 et 2023, les invalidités pour burn-out ou dépression ont augmenté de près de 70 %, soulignant l'impact psychologique de cette précarité. Pour répondre à ces défis, des organisations comme « Reboost Your Mind » proposent un soutien psychologique spécifiquement adapté aux indépendants. Lancée en 2020, cette initiative offre une ligne téléphonique gratuite (0800 325) pour les premiers contacts. Thomas Thirion, administrateur délégué de « Reboost Your Mind », explique : « Ils sont d’abord pris en charge par un secrétariat qui va analyser la situation, quelle est leur réalité, quels sont leurs besoins, et puis on va leur proposer une consultation de proximité par un de nos psychologues, dans une de nos douze antennes de consultation en Wallonie ou en Bruxelles. » Ces consultations permettent d'offrir un accompagnement personnalisé et de fournir les outils nécessaires pour faire face aux difficultés. \Outre le soutien psychologique, d'autres aides sont disponibles pour les indépendants. L'UCM, par exemple, propose un accompagnement plus concret. Antonio Solimando, directeur de la communication à l'UCM, souligne l'évolution du paysage des PME et des indépendants : « Le paysage des PME et des indépendants est de plus en plus jeune, se renouvelle, mais d’une certaine façon est davantage exposé à des chocs, des fragilités, le moindre petit problème extérieur peut mettre en danger l’activité, parce que quand on démarre, on a forcément un peu plus de difficultés à constituer par exemple son carnet de commandes et à pouvoir réagir à des chocs extérieurs. » Ces aides visent à renforcer la résilience des entrepreneurs et à les accompagner dans la gestion de leur activité. Elles permettent de pallier les difficultés liées au démarrage d'une entreprise et de faire face aux défis économiques actuels. L'accès à l'information et à l'expertise est crucial pour assurer la pérennité des entreprises et le bien-être des indépendants





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