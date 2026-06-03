Les jeunes manifestent contre les examens de fin d'année

Des centaines de jeunes ont manifesté dans le centre-ville pour exprimer leur mécontentement face à la situation actuelle des examens de fin d'année. Les organisateurs affirment vouloir maintenir la pression dans les prochains jours et envisagent d'autres actions pour faire entendre leurs revendications.

Le mouvement de protestation contre les examens de fin d'année a rassemblé plusieurs centaines de jeunes dans le centre-ville. Selon un étudiant, les jeunes manifestants voulaient exprimer leur mécontentement face à une situation qu'ils jugent injuste.

Une autre élève a estimé que les examens ne refléteraient pas les apprentissages réels des étudiants, en raison de la situation actuelle où les professeurs manifestaient pour défendre leurs droits. Les jeunes ont parcouru plusieurs artères du centre-ville et ont marqué un arrêt devant l'Institut Sainte-Ursule. Sur place, les élèves ont scandé des slogans pour inviter l'établissement à ouvrir ses portes et permettre à d'autres jeunes de rejoindre la manifestation.

La police a rapidement intervenue pour encadrer l'événement et assurer le bon déroulement du rassemblement. Les forces de l'ordre ont accompagné le cortège tout au long de son parcours afin d'éviter tout débordement. Les organisateurs affirment vouloir maintenir la pression dans les prochains jours et envisagent d'autres actions pour faire entendre leurs revendications et obtenir une réponse des autorités concernant le maintien ou non des examens de fin d'année





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