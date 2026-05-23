Washington exige une bulle stricte de 21 jours en raison de la flambée d'Ebola qui touche actuellement l'est du pays. Les joueurs de la RDC devront s'isoler dans une bulle pendant 21 jours afin d'éviter toute contamination par le virus Ebola. Il est非常に inquiétant, mais un expert en Coupe du Monde a indiqué que cela n'augmentait pas le risque de transmission.

Les joueurs de la République démocratique du Congo se préparaient à un match retour des éliminatoires africains de la Coupe du monde 2022 au Qatar, lorsque le sujet de leur visée s'est transformé en un avertissement très inquiétant : devoir respecter des mesures sanitaires drastiques avant de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a annoncé l'AFP.

Washington exige une bulle stricte de 21 jours en raison de la flambée d'Ebola qui touche actuellement l'est du pays. Un tel délai est requis avant la visite aux États-Unis pour la Coupe du monde en raison de la pandémie Ebola, a affirmé vendredi Andrew Giuliani, le patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de la Coupe du monde.

La RDC, dont le camp de base est à Houston au Texas, est dans le groupe K. Elle affrontera le Portugal le 17 juin à Houston, puis la Colombie le 23 à Guadalajara (Mexique) et enfin l'Ouzbékistan le 27 à Atlanta. Cependant, en raison de l'épidémie Ebola au Congo, la Maison Blanche a émis une alerte pour faire face à une 17e flambée du virus Ebola dans l'est de la RDC.

L'OMS juge le risque épidémique très élevé au niveau national, avec 82 cas confirmés dont sept décès





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