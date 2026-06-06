Les libéraux flamands se réorganisent et affinent leurs statuts

Les libéraux flamands se sont réunis à Hasselt pour discuter des statuts de leur parti. Ils ont mis à jour les statuts, adopté une nouvelle déclaration des principes et mises en place de nouvelles règles. Ils ont également créé un 'médépartisan' pour permettre à des citoyens de participer au débat sans devenir membres du parti. Le parti souhaite également utiliser la formation des listes pour les élections pour faire progresser la rénovation politique.

Les libéraux flamands se sont réunis à Hasselt pour discuter des statuts de leur parti. Cette réunion était principalement nécessaire pour changer officiellement le nom du parti de 'Open VLD' à 'Anders'.

Le président du parti, Frédéric De Gucht, a déclaré à Belga que 'Nous avons enterré la VLD aujourd'hui'. Les statuts ont été mis à jour, une nouvelle déclaration des principes a été adoptée et de nouvelles règles ont été mises en place.

En outre, cette occasion a été utilisée pour affiner certaines autres questions. Les statuts du parti ont été mis à jour au fil des ans, et ils couvraient à peu près 100 pages au total. A l'avenir, ils seront réduits à moins de 20 pages. Les statuts comportent une innovation notable : désormais, quelqu'un qui se sent lié au parti sans vouloir devenir membre peut s'inscrire comme 'médépartisan' et participer ainsi au débat.

Il existe même la possibilité de 'contrepartisan' - citoyens et penseurs en dehors du parti qui remettent en question ou critiquent les positions du parti, mais qui peuvent servir de conseiller. En plus de la commission du parti, les statuts comportent une 'Commission de la réflexion' qui doit fournir des commentaires supplémentaires et 'garder l'œil ouvert'. Cette commission, qui ressemble à la G1000, sera composée d'un mélange de 20 membres du parti et de 10 médépartisans enregistrés et tournera continuellement.

Le parti souhaite également utiliser la formation des listes pour les élections pour faire progresser la rénovation politique. Par conséquent, la première place de chaque liste pour un parlement sera occupée par un candidat qui n'a pas encore obtenu un mandat national. Les remplaçants ne peuvent pas être des parlementaires en fonction ou anciens parlementaires avec une législature complète sur leur CV.

La ministre flamande de la Santé, Caroline Gennez (Vooruit), souhaite accélérer la création d'espaces supplémentaires dans l'aide à la jeunesse. Elle lance donc en septembre une demande à la secteur pour des places supplémentaires et des parcours de suivi, bien que cela soit initialement prévu pour l'année prochaine. Le président du Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), Jürgen Constandt, déclare que le parti a vu un nombre de nouveaux membres décuplé.

'Normalement, nous avons 25 nouveaux membres par jour. Nous voyons maintenant le dixième.

' Cette déclaration est faite après que le ministre-président flamand, Matthias Diependaele (N-VA), a conseillé aux membres du parti de passer du Christelijke Mutualiteit. 'Une limite a été franchie', dit-on chez d'autres fonds de maladie. Après 27 heures de filibuster sur le pacte de migration de l'UE, le Vlaams Belang a quitté la commission des affaires intérieures hier soir.

Cela s'est produit après que le député MR, Denis Ducarme, a fait référence à l'article 53 du règlement de la Chambre pour demander la clôture de la discussion. Après que le groupe Vlaams Belang a quitté la commission, le député N-VA, Maaike De Vreese, a pris la place du commissaire Vlaams Belang, Ortwin Depoortere. De Vreese a essayé de trouver un compromis avec Vlaams Belang, mais cela n'a pas abouti.

La discussion a été clôturée un peu plus tard, et le ministre Van Bossuyt a pu intervenir. Finalement, le projet de loi a été adopté, et il peut être discuté en séance plénière la semaine prochaine. Les partis de la majorité et Anders ont voté en faveur, tandis que Groen a voté contre. Le Vlaams Belang a dénoncé 'une véritable honte' dans un communiqué de presse.

'Les partis de la majorité ont violé le règlement de la Chambre pour faire taire l'opposition', déclare Barbara Pas. 'Et hier soir, c'était le point le plus bas. Les partis de la majorité semblaient avoir reçu des ordres clairs de la part du gouvernement-De Wever pour arrêter tout débat substantiel et faire passer le pacte d'immigration avec le moins de publicité possible.





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