Les maisons de repos coûtent en moyenne 2359 euros par mois en Flandre

Les maisons de repos sont de plus en plus chères en Belgique, avec des prix qui varient selon les régions et le type d'hébergement. Les principales victimes de cette hausse des prix sont les femmes, dont la pension brute est en moyenne 405 € plus faible que celle des hommes.

En Belgique, les maisons de repos coût ent en moyenne 2359 euros par mois en Flandre , soit 372 euros de plus que la pension moyenne. Les maisons de repos de Bruxelles et du Brabant wallon sont les plus onéreuses, avec des prix respectivement de 1985€ et 1941€ par mois.

Les prix varient selon les régions et le type d'hébergement. Les maisons de repos sont une compétence des entités fédérées et sont agréées par l'Aviq en Wallonie et par Iriscare à Bruxelles. Les prix pour une chambre simple sont de 59,46€ dans les établissements privés et de 53,28€ dans les établissements publics. En cas de chambre double, ces prix diminuent respectivement à 62,45€ et 49,35€.

Les institutions privées les plus chères se trouvent à Woluwé-Saint-Lambert et à Bruxelles. Les nuances sont importantes côté wallon également. L'Aviq a réalisé des moyennes province par province. La moyenne dans le privé s'élève à 85,8€/jour dans le Brabant wallon contre 60,76€ dans le Hainaut.

Les prix les plus abordables sont pratiqués dans le public avec 52,21€/jour en province de Liège contre 60,92€/jour en Brabant wallon. Ni l'Aviq ni Iriscare ne renseigne par contre le rapport entre le nombre de résidents et le nombre d'employés des maisons de repos. Côté flamand, par contre, Okra a pu établir ces quelques chiffres précieux: en moyenne, on compte 44 soignants à temps plein pour 100 résidents.

Mais ces chiffres varient considérablement : dans certaines maisons de repos, on ne compte que 20 soignants pour 100 résidents, alors qu'ailleurs, ce chiffre peut atteindre 90. Le constat d'Okra est clair: les maisons de repos commerciales, qui sont en moyenne les plus chères, emploient en moyenne moins de personnel. Les établissements publics, gérés par les villes et les communes, sont quant à eux les moins chers et emploient le plus de personnel.

Le coût moyen d'un séjour en maison de repos est supérieur au montant brut de la pension de plus de 75% des retraités bruxellois de plus de 69 ans. Les principales victimes de cette hausse des prix sont les femmes, dont la pension brute est en moyenne 405 € plus faible que celle des hommes. Elles sont particulièrement exposées à la précarité et à l'incapacité de trouver une solution de logement en cas de perte d'autonomie.

Concrètement, la pension moyenne en Belgique est de 2046€ bruts (2252€ chez les hommes, 1853€ chez les femmes). Cette moyenne démontre déjà combien accéder à une maison de repos est compliqué pour une partie de la population. L'entrée en maison de repos, un tabou à briser, des alternatives à trouver : 'Il faut revoir toute une série d'idées reçues'. Choisir comment et où l'on souhaiterait vivre à 70, 80 ou 90 ans n'est pas chose facile.

Le choix se basera sur les besoins spécifiques (suivi médical par exemple), les envies (un lieu avec activités, reculé, en ville, habitat groupé... ) et les moyens financiers. L'asbl namuroise Senoah s'est penchée sur les facteurs qui poussent les seniors à réfléchir au passage délicat vers une maison de repos. Il peut y avoir les nouveaux projets de vie, parfois la fin d'un bail, la modification de la structure familiale ou alors des raisons de santé.

Le fait d'anticiper la question permet de faciliter ce passage du domicile à la maison de repos si un jour il est nécessaire, permet une appropriation du changement plutôt que de le subir. Des candidat.es au déménagement pour pouvoir déterminer les éléments qui sont importants à tout un chacun mais aussi à un échange avec la famille et les proches. Visiter différents types de lieux de vie, que ça soit un habitat groupé, une maison de repos, ou une résidence-services.

Y aller et rencontrer des personnes qui y vivent. Tenter de faire partager ses expériences et ses impressions pour arriver à une décision éclairée





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