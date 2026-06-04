Les manifestants contre les réductions dans l'éducation française

Les enseignants, les élèves et les syndicalistes manifestent contre les réductions dans l'éducation française. Le gouvernement tente de les imposer, mais les manifestants protestent contre la manière dont cela est fait.

Aujourd'hui, le parlement de la communauté française vote sur une série de propositions de réduction des dépenses dans l' éducation française . Les enseignants, les élèves et les syndicalistes sont descendus à Bruxelles pour protester contre les réductions et la manière dont le gouvernement tente de les imposer.

Cette matinée, il y a eu quelques incidents dans le centre-ville de Bruxelles, où quelques jeunes ont allumé des incendies et ont lancé des feux d'artifice. La plupart des manifestants protestent cependant de manière pacifique. L'atmosphère reste cependant tendue. Dans le parlement de la communauté française, le débat sur la votation a commencé.

Il peut durer jusqu'à ce soir tard avant que les députés puissent effectivement voter





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