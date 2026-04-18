Les Marolles: 1000 ans de précarité et 1000 ans de solidarité

Le quartier des Marolles à Bruxelles, autrefois synonyme de précarité et de misère, est aujourd'hui un symbole de solidarité et d'accueil. Des artisans aux associations, les habitants témoignent de son évolution et de son identité unique, forgée par une histoire millénaire de marginalisation et d'entraide.

Avec ses cheveux gris en bataille, ses petites lunettes ovales et sa salopette bleue maculée de sciure, Michel Deschuytere incarne l'âme d'un artisan à l'adresse 77 rue Haute. Menuisier ébéniste, il est de ceux qui résistent à la métamorphose des Marolles , un quartier qu'il a vu évoluer depuis son installation en 1979.

« La rue Haute était une zone de vêtements, avec des magasins de costumes, de chaussures et de l’alimentaire : des triperies, des boulangeries, des boucheries », se remémore Michel. « Rue Blaes, il n’y avait que deux types de magasins : les marchands de papier peint et les marchands de lustres. » L’ambiance d’alors était empreinte de senteurs caractéristiques : « Quand je suis arrivé, Jacquemotte torréfiait encore son café ici, rue Haute. Ça sentait bon. Suivant d’où venait le vent, ça sentait le café, sinon ça sentait le chocolat quand ça venait de la gare du Midi, parce que Côte d’Or avait encore son usine là-bas. » L’arrivée de Michel dans ce qui était alors perçu comme un « quartier de crapules » n’a pas été une décision évidente. Sa belle-famille l’avait mis en garde : « Vous n’allez pas habiter dans ce quartier de crapules, quand même ! » Les Marolles de 1979 étaient réputées être plus délabrées encore que Molenbeek, peuplées de sous-prolétaires, d’alcooliques et de prostituées. Le quartier offrait un spectacle de misère, digne de « bidonvilles comme dans une ville du tiers-monde », avec des habitants se protégeant avec du « carton et de la tôle sur leur tête ». Michel relate l’anecdote d’un voisin récupérant du fil électrique, le brûlant sur un petit réchaud dans la cour pour en extraire le cuivre, dégageant ainsi une « fumée infâme ». Cette précarité historique trouve ses racines dans la géographie même du quartier : un lieu de rassemblement pour les exclus de la société, stratégiquement situé près des gares, facilitant ainsi les déplacements et le commerce, parfois illicite. Pour saisir l’essence des Marolles, Michel se dirige vers la place du Jeu de Balle, cœur battant du quartier. Il s’arrête devant les « Bains de Bruxelles », un édifice Art Déco aux carrelages crème, témoin d’une tradition oubliée. Les bains, conçus initialement pour l’hygiène avec des baignoires et des douches, étaient même présents sous forme de baraques en bois sur la place du Jeu de Balle. Michel rappelle les conditions de vie rudimentaires de l’époque : « On n’avait pas l’eau chaude chez soi. Il faut s’imaginer un feu à charbon pour faire chauffer une bassine, avec des casseroles qu’il faut vider. Si on n’est pas vif, le temps qu’on a vidé la casserole, l’eau est déjà froide. » Le paysage commercial a radicalement changé. Rue des Tanneurs, Abdel tient son épicerie depuis cinquante-six ans, une longévité qui contraste avec la décrépitude environnante. Sa chemise claire impeccablement repassée et son pantalon bleu marine détonnent dans cet environnement. Autour de lui, les commerces ont cédé la place au vide : « Ici, c’était une boucherie belge. Là, un magasin italien. Ici, un magasin espagnol. Il y avait un café, une triperie, une librairie. Aujourd’hui, il n’y a plus rien de tout ça. » Abdel explique l’exode des familles belges d’après-guerre vers les « blocs » d’appartements modernes et luxueux, contrastant avec les « arrière-cours » des vieilles maisons où le froid mordait jusqu’aux os lors des corvées matinales pour aller aux toilettes. Julien Gastello, habitant et ancien coordinateur d’une multitude d’associations actives dans les Marolles, connaît le quartier sur le bout des doigts. Il estime à « au moins 100 structures » le nombre d’organisations œuvrant dans le quartier, un chiffre colossal par rapport à la population, et pourtant insuffisant pour répondre à tous les besoins. Les Marolles se sont forgées une spécialité dans l’accueil de la précarité, attirant des personnes de toute la région en quête d’aide. Cette culture d’accueil est profondément ancrée dans l’histoire du quartier. « Dans les Marolles, on a accès à tous les besoins primaires gratuitement. On peut se laver, laver son linge, dormir, se soigner avec des maisons médicales et des centres de santé mentale. On ne se sent pas jugé, on est traité comme un égal. » Julien conclut en affirmant que les Marolles incarnent « 1000 ans de précarité, c’est aussi 1000 ans de solidarité ». Situé à la sortie de la vieille ville, le quartier fut historiquement le refuge des « clochards, des Juifs, des Tziganes » exclus de la cité intra-muros après 18 heures. L’étymologie du mot « clochard », suggérant un lien avec le son de la cloche signalant la fermeture des portes de la ville, renforce cette idée d’un lieu d’accueil pour les exclus, un héritage qui perdure aujourd’hui





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