Anderlecht s'impose 1-0 contre l'Antwerp grâce à un but de Cvetkovic. Cette victoire permet aux Mauves de confirmer leur 5e place en Pro League.

Anderlecht s'est imposé 1-0 face à l' Antwerp lors de cette rencontre de Pro League. La victoire des Mauves consolide leur cinquième position au classement général du championnat belge. Cette défaite marque un nouvel obstacle pour l' Antwerp, qui peine à accumuler des points essentiels à son maintien.

Dominance anderlechtoise et première occasion

Les Mauves, invaincus depuis leur large défaite 4-0 contre Gand le 25 octobre, arrivaient en favoris dans ce duel. Dès la deuxième minute, l'armada de Saint-Guidon a montré sa menace. Bentayeb a failli tromper Nozawa, le gardien de l'Antwerp, qui a dû se précipiter pour sauver sa cage. Cette première action a signalé l'intention offensive des Bruxellois.

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Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la deuxième véritable occasion du match. Une frappe enroulée de Maamar a été captée facilement par le portier anversois. Malgré cette domination précoce, les Anderlechtois n'ont pas pu ouvrir le score lors de la première mi-temps. Le jeu est resté équilibré malgré les tentatives offensives des deux camps.

Le but de Cvetkovic et la réaction d'Onia Seke

La deuxième période a offert plus de spectacle, bien que les actions offensives aient souvent manqué le cadre. À l'heure de jeu, Cvetkovic a obligé Nozawa à se mettre en danger. Le ballon est ensuite arrivé dans les pieds d'Onia Seke, qui avait toute la surface pour marquer. Cependant, l'attaquant mauve a trouvé le poteau, manquant de peu d'égaliser ou de doubler la mise.

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La solution est arrivée à la 68e minute. Ambros a servi un caviar précis dans la profondeur pour Cvetkovic. L'attaquant a réglé Nozawa pour inscrire le but unique de la rencontre. Cette avance était amplement méritée au vu de la performance anderlechtoise. Les joueurs de Saint-Guidon ont su transformer leurs occasions en résultat concret.

Pression anversoise et conséquences au classement

Le dernier quart d'heure a été entièrement dominé par l'Antwerp. Les joueurs de la Métropole ont mis une forte pression sur la défense bruxelloise. Bien que la défense des Mauves ait plié sous les assauts, elle n'a pas rompu. Ce résultat permet à Anderlecht de conforter sa cinquième place au classement général de la Pro League.

Pour l'Antwerp, cette défaite est lourde de conséquences. Le club anversois reste bloqué à la quinzième place, à deux longueurs seulement du premier club relégable. La situation devient critique pour les supporters de l'Antwerp qui voient leur club s'enfoncer dans la zone basse du classement. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash.