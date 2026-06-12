Les médecins reçoivent des fiches de référence pour évaluer les arrêts de travail

Les médecins vont désormais bénéficier d'une aide spéciale pour évaluer de manière plus précise la durée de l'arrêt de travail de leurs patients suite à une maladie ou une opération.

Les médecins vont désormais bénéficier d'une aide spéciale pour évaluer de manière plus précise la durée de l'arrêt de travail de leurs patients suite à une maladie ou une opération.

Selon Het Nieuwsblad et VRT NWS, les médecins recevront des fiches de référence pour déterminer la durée moyenne de l'arrêt de travail et comment guider leurs patients vers une reprise du travail. L'Association des médecins de famille, Domus Medica, a élaboré ces fiches et a réfuté les craintes que ces fiches pourraient augmenter la pression sur les médecins et les patients.

Chaque fiche indique la durée moyenne de l'arrêt de travail et comment les médecins peuvent accompagner leurs patients vers une reprise du travail. Par exemple, si un patient souffre de migraine, le médecin peut lui recommander de ne pas travailler plus de quelques jours pour les symptômes légers, mais jusqu'à deux semaines pour les symptômes graves.

Si un patient souffre de douleurs au cou, il peut continuer à travailler pour les douleurs légers ou modérées, mais il peut avoir besoin de quelques jours de repos en fonction de sa fonction. Dans le cas d'une prothèse de hanche, un patient peut reprendre son travail en principe après deux semaines si il a une fonction administrative, mais cela peut durer plus longtemps si le travail est physique.

L'objectif est de retrouver un emploi de manière responsable et rapide, ce qui peut aider à éviter l'isolement social.

'Les médecins savent que la réintégration rapide sur le marché du travail peut pousser les gens vers l'isolement social', explique Maaike Van Overloop dans De Ochtend sur Radio 1. Elle est présidente de l'Association des médecins de famille, Domus Medica, qui a élaboré ces fiches. Malgré cela, l'introduction de ces fiches ne se passe pas sans inquiétude, en particulier chez les patients. Pourront-ils ne pas être pressés de reprendre leur travail alors qu'ils ont encore besoin de repos ?

'Les médecins sont des professionnels hautement qualifiés. Nous savons qui sont nos patients et dans quelles situations ils se trouvent', insiste Van Overloop. Des questions sont également posées quant à l'utilisation de ces fiches comme moyen de pression.

De plus en plus, on entend la voix des politiciens qui demandent une activité et une réintégration plus rapides sur le marché du travail. Cependant, ce n'est pas la question, car 'ce n'est pas pour les malades chroniques', affirme-t-elle. Celles-ci sont souvent au centre des discussions. Van Overloop est claire : 'On ne se laisse pas faire pression. Ces fiches ne peuvent pas être utilisées comme outil de contrôle.





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Arrêts De Travail Médecins Fiches De Référence Réintégration Sur Le Marché Du Travail

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