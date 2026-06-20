Les moules de Zélande font leur retour, mais à un prix élevé

La saison des moules de Zélande est officiellement lancée, mais derrière ce grand classique de l'été se cache une hausse des prix qui ne passe pas inaperçue. Les amateurs sont déjà au rendez-vous dans les restaurants et les supermarchés, malgré une augmentation des prix.

La saison des moules de Zélande est officiellement lancée, mais derrière ce grand classique de l'été se cache une hausse des prix qui ne passe pas inaperçue.

Les amateurs sont déjà au rendez-vous dans les restaurants et les supermarchés, malgré une augmentation des prix. Les premières moules de la saison rencontrent un franc succès, avec des commandes qui se multiplient dès l'arrivée des moules de Zélande à la carte. Dans un restaurant interrogé, près de 90 kilos ont été vendus en une seule journée. Face à l'engouement, certains clients n'ont même pas pu être servis.

Le restaurateur explique que 'on donne quand même un kilo de moules, avec les légumes, les frites, la mayonnaise et les frites à volonté'. Pour limiter la note, de nombreux consommateurs préfèrent préparer les moules à la maison. Dans les supermarchés, les premières moules de Zélande attirent les clients, avec certaines enseignes qui misent sur des promotions de lancement.

Mais le prix a malgré tout augmenté par rapport à l'an dernier, passant de 7,98 euros à 8,99 euros en un an, soit une hausse de 99 centimes





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