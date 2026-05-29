Les Nations Unies ajoutent Israël et la Russie à leur liste noire

Les Nations Unies ont ajouté Israël et la Russie à leur liste noire annuelle de pays et de groupes qui commettent des violences sexuelles dans les conflits. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait prévenu ces deux pays l'an dernier qu'ils risquaient d'être inscrits sur la liste.

Les Nations Unies ont ajouté Israël et la Russie à leur liste noire annuelle de pays et de groupes qui commettent des violences sexuelles dans les conflits.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait prévenu ces deux pays l'an dernier qu'ils risquaient d'être inscrits sur la liste. Israël qualifie le rapport de 'honteux et absurde'. Pour Israël, il s'agit de cas documentés de violences sexuelles contre des détenus palestiniens à Gaza et dans la Cisjordanie.

Pour la Russie, il s'agit de 310 cas documentés dans les zones occupées en Ukraine et sur le territoire russe. Israël a réagi avec colère : l'ambassadeur Danny Danon a qualifié le rapport de 'honteux et absurde' et a annoncé que le pays allait suspendre toutes les relations avec le bureau du secrétaire général des Nations Unies jusqu'à la fin de son mandat en 2026. La Russie a également nié les allégations.

La liste noire n'a pas de force juridique contraignante, mais elle est considérée comme un signal international de condamnation. Les deux pays sont déjà inscrits sur une autre liste des Nations Unies concernant les violences à l'encontre des enfants dans les zones de conflit. Selon le rapport, les enquêteurs des Nations Unies ont documenté plusieurs cas de violences sexuelles contre des détenus palestiniens à Gaza et dans la Cisjordanie en 2025. Il s'agit de faits remontant à 2023.

Les Nations Unies ont confirmé des cas impliquant 14 hommes, 7 femmes, 9 garçons et 1 fille. Les violations décrites incluent les viols, les viols collectifs, les violences physiques contre les organes génitaux, les violences sexuelles et les examens corporels 'sans motif de sécurité clair'. Les auteurs du rapport identifient les membres de l'armée israélienne, les services de sécurité et les services pénitentiaires comme les auteurs de ces actes





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