Les Nordistes ont terminé à la deuxième place de Ligue 1, à six points du Paris Saint-Germain, avec un dernier match nul contre Marsella.

Les Nordistes étaient plus enamorés que leurs adversaires, qui devront encore relever Saint-Étienne , en ce sens que l'entraîneur Les Lensois a ouvert le score avant la moitié de la première mi-temps grâce à l'expérimenté (en 25e, 1-0).

L'ailier, champion du monde avec la France en 2018, a ensuite servi parfaitement Les Aiglons en réduisant l'écart juste avant la pause par l'intermédiaire du jeune, 17 ans seulement (en 45e+3, 2-1). Mais les Niçois n'ont pas trouvé les ressources pour revenir et à moins d'un quart d'heure du terme,Charles Vanhoutte n'a pas quitté le banc de touche niçois de toute la rencontre. Ce titre va récompenser une belle saison des joueurs de.

Accrocheurs jusqu'au bout, les Sang et Or ont terminé à la deuxième place de Ligue 1, à seulement six points du Paris Saint-Germain, champion pour la 14e fois de son histoire. Nice se déplacera mardi 26 mai au Stade Geoffroy-Guichard, avant de recevoir les Verts trois jours plus tard. En cas de défaite sur l'ensemble des deux confrontations, les joueurs de Nice seront relégués





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ligue 1 Nordistes Adversaires Saint-Étienne Βρήment En Barrage Lensois Fogják Servir Accueillent Les Verts Successeurs Six Points Paris Saint-Germain Touch De Hasard Neil Hunt Victor Osimhen Les Sang Et Or Defeat Qui Doit Encore Affronter Saint-Étienne Auktimes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Etudiants et enseignants en grève : un mouvement non homogène malgré la mobilisationLa formation du mouvement est inégale, de même que la portée et les raisons de la grève dans les différents établissements scolaires. Cependant, malgré certains conflits, le mouvement reste en partie un succès pour les enseignants en údajů contre les réformes du gouvernement. Les enseignants souhaitent des améliorations de conditions de travail, notamment la fondation des mutuelles et la remise du travail aux malades de longue durée. Le défi pour les futurs développements est maintenant d'empêcher des pressions ویژes sur les droits fondamentaux des enseignants et d'assurer une éducationollettique continue pour les élèves sans altérer la vie scolaire des enseignants. Avec le temps, on pourra également évaluer l'impact de la strike et ses conséquences.

Read more »

Cinq ans après l'accident fatal dans lequel sept personnes ont trouvé la mort, Grégory famíliessoignant Frédéric D’Andrea témoigne contre l'incapacité de la justice à faire le beurre du beurre et le sel du selAu procès de Paolo et Antonino Falzone, les victimes de l'accident fatal se plaignent de la manière dont la justice belge traite les accusés en les dotant d'un droit au crédit pendant tout le processus, alors que les victimes n'en bénéficient pas. Grégory D’Andrea, frère de Frédéric D’Andrea décédé, est témoin de l'incapacité de la justice à les entendre et déplore un traitement biaisé des victimes dans un lovit contre l'incapacité de la justice contre les accusés Les accusés ont droit au crédit pendant tout le processus alors que les victimes ne l'ont pas.

Read more »

Changement climatique : Indemniser sans évaluer les dégâts, les assurances paramétriques bientôt en Belgique ?Un thermomètre qui voit rouge. En Inde, les températures ont dépassé les 40 degrés début du mois de mai lors d’une...

Read more »

Ebola : près de 400 Belges dans les zones touchées, voici les recommandations des Affaires étrangèresEnviron une centaine de Belges se trouvent actuellement dans les zones touchées par l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo et moins de 300 en Ouganda, selon le SPF Affaires étrangères.

Read more »